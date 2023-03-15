Тамара Глоба рассказала, почему избегала знакомства с бывшим мужем

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Тамара Глоба входит в топ самых известных и уважаемых астрологов России. Много лет назад она познакомилась с будущим супругом Павлом Глобой, с которым вместе работала и совершенствовалась в изучении непростой науки.
Фамилия Глоба уже давно является гарантом качественных знаний об астрологии и точных прогнозов. Тамара Михайловна после развода с Павлом Павловичем осталась верна любимому делу и фамилии бывшего мужа.
Правда, теперь экс-супруги работают отдельно друг от друга. Тамара Глоба с теплотой отзывается о бывшем, хотя в начале не хотела принимать его ухаживания и даже открещивалась от знакомства с ним.
«Когда Павел впервые подошел ко мне, то было ощущение, что он схватил за шею и держит. Чувство неволи. Я сначала долго с ним не хотела общаться и встречаться. А потом он через год приехал в Петербург с известным советским ясновидящим Владимиром Сафроновым. И тогда я уже подумала: «Если такой человек ему доверяет, с ним дружит, значит, парень дельный», — поделилась воспоминаниями Тамара.
Жизнь с подающим надежды астрологом не могла не отразиться на Тамаре, поэтому уже с 1989 года она сама начала составлять прогнозы и предсказывать события. Интересно, что муж на тот период занимался больше политическими предсказаниями, а его жена ударилась в личные.
До сих пор за советом к ней выстраивается очередь из знаменитостей и простых людей. Обладает она и даром предвидения. Например, однажды, встретив девушку в магазине, Глоба подошла к ней и сказала:
«Все будет хорошо».
Оказалось, что та уже хотела расстаться с жизнью из-за неразделенной любви, но, услышав слова Тамары Михайловны, передумала это делать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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