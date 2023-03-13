Ксения Собчак разоблачила натуру Константина Богомолова

41-летняя Ксения Собчак поделилась с подписчиками в соцсети секретом своих взаимоотношений с Константином Богомоловым. Оказывается, журналистка, выйдя замуж за режиссера, регулярно остается без цветов и подарков в главный весенний праздник — 8 Марта. Этот год не стал исключением: поздравлять супругу худрук театра на Малой Бронной не стал, следуя собственным принципам.

«Сейчас будет один секрет и один лайфхак. Секрет: муж ненавидит 8 Марта и весь этот буйный флешмоб в ленте под названием «Чей мужик больше букет домой притащит», — пожаловалась телеведущая.

Реабилитировался Богомолов лишь спустя неделю. Он купил Собчак украшение, о котором она давно мечтала. Правда, Ксении пришлось намекнуть режиссеру, какой именно презент она хочет.

«Как же приятно, что через пару дней сделал мне такой потрясающий подарок — кольцо, о котором я так мечтала. Как же я люблю зеленые камни! И вот здесь лайфхак: шарики в небо — это, конечно, хорошо, но лучше, дорогие девушки, публикуйте конкретные вишлисты», — посоветовала знаменитость.

Напомним, что Собчак и Богомолов живут в браке уже четвертый год, однако пару, у которой так и нет общих детей, то и дело разводят в Сети. Многие не верят в счастливые отношения знаменитостей, поскольку те слишком разные – и по сфере деятельности, и по доходам. Как известно, журналистка зарабатывает раз в 20 больше, чем Богомолов, и владеет немалым количеством недвижимости, тогда как за режиссером числится лишь одна столичная квартира.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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