Том Круз не пришел на «Оскар», чтобы избежать встречи с бывшей женой Николь Кидман

Том Круз пропустил церемонию вручения премии «Оскар», поскольку не хотел встретиться с бывшей женой Николь Кидман. Супруги подали на развод в 2001 году и не смогли остаться друзьями. Несмотря на то, что фильм «Топ Ган: Мэверик», в котором Круз сыграл главную роль, был представлен в шести номинациях, 60-летний актер решил не приходить на вручение кинонаград.

По словам источника из окружения артиста, Том не появился, чтобы избежать неловкой сцены с Кидман на глазах у журналистов и миллионов зрителей.

«Тома там не было, потому что там была она, и он не хотел стычек», — объяснил инсайдер изданию Daily Mail.

Стоит отметить, что бывшие супруги уже не первый раз пытаются избежать встречи друг с другом. Например, Николь Кидман пропустила ужин в честь «Оскара», который прошел перед церемонией, в то время как Том Круз был на нем в числе гостей.

Николь Кидман пришла на «Оскар-2023» со своим вторым мужем, музыкантом Китом Урбаном. Актриса позировала фотографам в черном асимметричном платье Armani Prive с пайетками, цветочными деталями и эффектным разрезом от бедра. Выход актрисы на красную дорожку произвел настоящий фурор. Стоя перед камерами, 55-летняя голливудская звезда сексуально откидывала волосы, выставляла обнаженную ножку в разрезе платья и строила глазки фотографам.

Позже Николь и ее муж Кит Урбан устроили не менее эффектную сцену в кулуарах «Оскара». Супруги, прожившие в браке уже 16 лет, нежно обнимались и обменивались поцелуями на глазах у журналистов.

Напомним, что Николь Кидман и Том Круз встретились в 1990 году, когда 23-летняя актриса только приехала в США из Австралии. Тогда она еще не была известна, а вот Том уже был популярен. Вскоре они поженились. Круз и Кидман усыновили двоих детей: сына Коннора и дочь Изабеллу. В браке они прожили 11 лет. В 2001 году Круз подал на развод, указав причиной расставания «непримиримые разногласия».

В 2006 году Кидман вышла замуж за австралийского музыканта Кита Урбана. В 2008 у них родилась дочь Сандэй Роуз, а в 2010 на свет с помощью суррогатной матери появилась Фэйт Маргарет. Их брак нельзя назвать легким: Кидман пришлось бороться с алкоголизмом и наркоманией мужа. Но сейчас, похоже, все позади.

А вот у Тома следующий брак не сложился. В 2006 году он женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба была роскошной, актер устроил красивую церемонию в Италии. За полгода до этого у молодоженов родилась дочь Сури. В 2012 году Кэти неожиданно для мужа подала на развод и потребовала для себя полной опеки над дочерью. Актриса заявила, что отказывается от саентологических убеждений, которых придерживается Том, и будет воспитывать Сури в католической вере.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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