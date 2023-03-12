Том Круз не пришел на «Оскар», чтобы избежать встречи с бывшей женой Николь Кидман

Сегодня, 22:24

0

Image 16+
Том Круз не пришел на «Оскар», чтобы избежать встречи с бывшей женой Николь Кидман
Фото из открытых источников

Том Круз пропустил церемонию вручения премии «Оскар», поскольку не хотел встретиться с бывшей женой Николь Кидман. Супруги подали на развод в 2001 году и не смогли остаться друзьями. Несмотря на то, что фильм «Топ Ган: Мэверик», в котором Круз сыграл главную роль, был представлен в шести номинациях, 60-летний актер решил не приходить на вручение кинонаград. 

По словам источника из окружения артиста, Том не появился, чтобы избежать неловкой сцены с Кидман на глазах у журналистов и миллионов зрителей.

«Тома там не было, потому что там была она, и он не хотел стычек», — объяснил инсайдер изданию Daily Mail.

Стоит отметить, что бывшие супруги уже не первый раз пытаются избежать встречи друг с другом. Например, Николь Кидман пропустила ужин в честь «Оскара», который прошел перед церемонией, в то время как Том Круз был на нем в числе гостей.

Николь Кидман пришла на «Оскар-2023» со своим вторым мужем, музыкантом Китом Урбаном. Актриса позировала фотографам в черном асимметричном платье Armani Prive с пайетками, цветочными деталями и эффектным разрезом от бедра. Выход актрисы на красную дорожку произвел настоящий фурор. Стоя перед камерами, 55-летняя голливудская звезда сексуально откидывала волосы, выставляла обнаженную ножку в разрезе платья и строила глазки фотографам.

Позже Николь и ее муж Кит Урбан устроили не менее эффектную сцену в кулуарах «Оскара». Супруги, прожившие в браке уже 16 лет, нежно обнимались и обменивались поцелуями на глазах у журналистов.

Напомним, что Николь Кидман и Том Круз встретились в 1990 году, когда 23-летняя актриса только приехала в США из Австралии. Тогда она еще не была известна, а вот Том уже был популярен. Вскоре они поженились. Круз и Кидман усыновили двоих детей: сына Коннора и дочь Изабеллу. В браке они прожили 11 лет. В 2001 году Круз подал на развод, указав причиной расставания «непримиримые разногласия».

В 2006 году Кидман вышла замуж за австралийского музыканта Кита Урбана. В 2008 у них родилась дочь Сандэй Роуз, а в 2010 на свет с помощью суррогатной матери появилась Фэйт Маргарет. Их брак нельзя назвать легким: Кидман пришлось бороться с алкоголизмом и наркоманией мужа. Но сейчас, похоже, все позади.

А вот у Тома следующий брак не сложился. В 2006 году он женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба была роскошной, актер устроил красивую церемонию в Италии. За полгода до этого у молодоженов родилась дочь Сури. В 2012 году Кэти неожиданно для мужа подала на развод и потребовала для себя полной опеки над дочерью. Актриса заявила, что отказывается от саентологических убеждений, которых придерживается Том, и будет воспитывать Сури в католической вере.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

МК: Актер РФ Михайлов проинформировал о поездке на Западную Украину

Сегодня, 20:39

Находящийся в Каннах Дмитрий Назаров размышляет о возвращении в Россию

Сегодня, 20:24

31-летний Никита продает дачу Аллы Пугачевой в Истре за 225 миллионов рублей

Сегодня, 19:09

Михайлов заявил, что патриотизм не мешает ему уважать другие культуры

Сегодня, 11:29

Актриса Кристина Асмус показала подарок, который получила от дочери Анастасии

Вчера, 22:44

«Известия»: при новой ампутации у  Романа Костомарова существует риск остановки сердца

Вчера, 16:24

«Матч ТВ»: Костомарова могут снять с ИВЛ в случае сохранения положительной динамики

Вчера, 13:34

Юлия Королева обвинила маму Гуфа в проблемах мужа со здоровьем

12-03-2023, 21:39

Автор песен Пугачевой Рубальская раскрыла размер своей пенсии

12-03-2023, 16:54

Лера Кудрявцева уверяет, что не пользуется услугами косметолога

12-03-2023, 15:29

Как менялась звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова

12-03-2023, 10:09

«Он катался в нетрезвом состоянии»: Семенович считает, что Роман Костомаров попал в больницу из-за алкоголизма

11-03-2023, 19:44

Полина Диброва ответила на сообщения о рождении сына от темнокожего спортсмена

11-03-2023, 19:19

Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон после 8 лет отношений

11-03-2023, 19:19

Филипп Киркоров объявил, что в его сердце живет новая любовь

11-03-2023, 19:19

Продюсер новых «Черепашек-ниндзя» Роген рассказал о влиянии критики и негативных отзывов

11-03-2023, 17:09

«Woman.ru»: последнее видео с Костомаровым, от которого наворачиваются слезы

11-03-2023, 14:29

StarHit: на телешоу РФ «Голос» произошел скандал между Гагариной и Пресняковым

11-03-2023, 12:59

«Мы тебя научим!»: Земфира затмила смелого Шнура

11-03-2023, 10:29

Инвалидность Костомарова ещё три года назад предсказала Регина Тодоренко

10-03-2023, 22:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар в 2023

Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар в 2023

12-03-2023, 11:49

0

Обозреватель РИА «Новости» Надежда Сарапина рассказала о том, какой валютой Центробанк РФ заменяет доллар США. По ее...

Подробнее
ФРС США спасла всю мировую финансовую систему с многократным запасом и за пару часов

ФРС США спасла всю мировую финансовую систему с многократным запасом и за пару часов

Сегодня, 11:04

0

В США смогли предпринять меры, чтобы не допустить всемирную панику, которая бы повлекла неизбежный кризис в финансовой...

Подробнее
Президент Турции Эрдоган назвал «катастрофой» возможную победу оппозиции на выборах

Президент Турции Эрдоган назвал «катастрофой» возможную победу оппозиции на выборах

12-03-2023, 09:34

0

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о возможной победе кандидата от оппозиции на предстоящих выборах. По...

Подробнее
Битва за Бахмут, «снарядный голод» и судьба РФ: военный эксперт Краснов рассказал о феномене ЧВК «Вагнер»

Битва за Бахмут, «снарядный голод» и судьба РФ: военный эксперт Краснов рассказал о феномене ЧВК «Вагнер»

Вчера, 10:44

0

ЧВК «Вагнер», являющаяся на сегодняшний день самым эффективным российским подразделением в зоне проведения СВО,...

Подробнее
«Defense Express»: Русские атакуют в Артемовске сразу с пяти направлений

«Defense Express»: Русские атакуют в Артемовске сразу с пяти направлений

Вчера, 13:14

0

Российские силы в Бахмуте сейчас наступают сразу с пяти направлений. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил...

Подробнее
Карасин выразил мнение о переговорах президента Грузии в США

Карасин выразил мнение о переговорах президента Грузии в США

12-03-2023, 17:19

0

Представитель верхней палаты российского законодательного органа, руководитель комитета по вопросам международных...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперты «Travelata.ru» рассказали, где россияне планируют отдыхать весной

Эксперты «Travelata.ru» рассказали, где россияне планируют отдыхать весной

12-03-2023, 13:14

0

Египет и ОАЭ являются лидерами туристических предпочтений россиян. Как рассказали эксперты «Travelata.ru», именно в эти...

Подробнее
Дандыкин: Украина формирует «секретный танковый кулак»

Дандыкин: Украина формирует «секретный танковый кулак»

12-03-2023, 10:59

0

ВСУ накапливают тяжелую бронетехнику и формируют «секретный танковый кулак» для контрнаступления под Бахмутом (город...

Подробнее
«Asia Times»: США могут оказать помощь Киеву для наступления на Крым в 2023

«Asia Times»: США могут оказать помощь Киеву для наступления на Крым в 2023

12-03-2023, 11:49

0

Украина может начать наступление на Крым при поддержке США, но это будет большой проблемой для Европы, уверен...

Подробнее
Аналитик Белл призвал перейти к маневренному сражению

Аналитик Белл призвал перейти к маневренному сражению

Вчера, 15:59

0

Российско-украинский вооруженный конфликт сопряжен с большими потерями в личном составе и военной технике для каждой из...

Подробнее