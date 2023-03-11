Актриса Кристина Асмус показала подарок, который получила от дочери Анастасии

Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар в 2023
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Асмус опубликовала в сети ролик, на котором показала сюрприз от 9-летней дочки Анастасии. Девочка выложила листочки со стрелками, которые указывают дорогу к подарку. Сюрпризом оказался конверт, в котором лежали рисунки и поделки Насти.
Анастасия рассказала, что она нарисовала домашних животных и девушку. Также в подарок девочка положила брелок и ракушку. Кристина несколько раз похвалила дочь и поблагодарила её. Настя с фантазией подошла к упаковке, поэтому положила подарок в еще один разрисованный конверт, сделанный своими руками с надписью «маме».
Отцом Насти является юморист Гарик Харламов, с которым в отношениях Кристина Асмус была на протяжении восьми лет. Причину расставания они не называют. Но продолжают вместе воспитывать девочку, которую сильно любят. Бывшие супруги не так давно сделали открытие для всех, поругавшись в соцсетях. Во время конфликта выяснилось, что они продолжают проживать под одной крышей в доме комедианта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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