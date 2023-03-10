Юлия Королева обвинила маму Гуфа в проблемах мужа со здоровьем

Недавно Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, удивил поклонников, выйдя в эфир в неадекватном состоянии. Досталось и жене артиста Юлии Королевой, которая была вынуждена срочно возвращаться в Москву из Таиланда, куда супруги улетали с дочкой на зимовку.

Юлии пришлось рассказать своей аудитории, что в ее семье произошло на самом деле. Она обвинила во всем маму Гуфа, которая, по всей видимости, очень невзлюбила невестку.

«Моя жизнь была нереально счастливой примерно до 28 февраля, после чего все резко превратилось в прах, который можно просто смыть в унитаз. Передаю привет маме Алексея, которая уже в блоке, но тут, надеюсь, увидит. На видео Леша, находясь в состоянии «Алика» (шизофрении), пытается выяснить, где моя мать, кто я такая и так далее. Знаете, почему?

На протяжении долгого времени эта женщина просто вгоняла его в паранойю: «Ее тебе подсунули!»; «Она хочет заполучить твои богатства»; «У нее нет родителей!»; «Тина — не твой ребенок»; «Гони ее к черту!»; «С ней ты будешь несчастлив!». Ну суть все поняли», — откровенничала 27-летняя Королева в личном блоге.

Жена рэпера призналась, что ее вражда со свекровью длится давно. Почему так происходит, Юлия сама не понимает.

«Какая в этом цель? Я не знаю. Возможно, у человека проблемы с головой. Окончательно съехав на этой почве, он пришел и устроил то, что все видели. Вот так вот. Кстати, когда я была беременная, она издевалась надо мной своими звонками и доводила до истерики.

Больше сказать нечего, с ним все в порядке, он будет восстанавливать здоровье какое-то время. Я, забрав ребенка из этого кошмара‚ буду приходить в себя. Извиняюсь за весь это цирк, мне нереально стыдно, но я не могла это контролировать. Но благо у Леши есть сестра, которая помогла, как всегда, вытащить его. Оля — самый сильный человек на планете», — отметила жена Гуфа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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