Полина Диброва ответила на сообщения о рождении сына от темнокожего спортсмена

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Телеведущий Дмитрий Дибров вместе с супругой Полиной и детьми улетел в отпуск в Таиланд. Однако оказалось, что отдохнуть за границей семье не удается.
В социальной сети Полина отреагировала на недавнюю новость, появившуюся во многих СМИ. Сообщалось, что Диброва родила четвертого ребенка. Причем новорожденный сын оказался темнокожим. Отцом ребенка называли африканского спортсмена Джанни Родари.
По словам 33-летней Полины, новость, которую она прочитала, повергла ее в шок. Диброва призналась, что она совершенно не понимает, откуда у журналистов могла взяться информация о том, что она родила ребенка не от мужа, а от африканского кикбоксера.
«Меня разбудил шквал сообщений от друзей насчет этой новости, которая сейчас бороздит просторы интернета. Это просто шок! Хочется спросить: люди, что вы курите? Вы серьезно? Чемпион Африки по кикбоксингу Джанни Родари — отец моего темнокожего ребенка?» — возмутилась Полина.
А вот 63-летний Дмитрий Дибров не скрывает, что его веселят подобные слухи. Особенно Дмитрия порадовала та часть фейковой новости, где он якобы в отчаянии выбежал из роддома, увидев цвет кожи своего четвертого наследника, и упал в снег.
Полина стала четвертой супругой телеведущего. Отношения они официально зарегистрировали в начале 2009 года. В браке у них родилось трое сыновей: Александр, Федор и Илья. Также у Дмитрия Александровича есть двое старших детей от прошлых браков — сын Денис и дочь Лада.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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