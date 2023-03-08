Ольга Орлова продемонстрировала фигуру в купальнике через месяц после родов

Сегодня, 13:34

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Ольга Орлова продемонстрировала фигуру в купальнике через месяц после родов
Ольга Орлова

В данный момент звезда наслаждается отдыхом в Сочи. 45-летняя экс-певица и телеведущая Ольга Орлова 6 февраля во второй раз стала мамой — она родила дочь Анну. Прошел всего месяц после родов, а артистка уже демонстрирует свою фигуру в раздельном купальнике.

В личном блоге звезда поделилась фотографией в черном бикини. Ольга стоит на фоне банного комплекса в Сочи. Туда знаменитость прибыла вместе с мужем Валерием, чтобы отметить день рождения коллеги и подруги Ксении Бородиной.

«С легким паром», — подписала снимок ведущая.

Поклонники Орловой проявили восторг ее фигурой после родов, которые были относительно недавно. А ненавистники артистки продолжают писать о том, что она не сама родила ребенка. 

Во время беременности певицу подозревали в фальсификации: хейтеры уверяли, что ребенка за нее выносила суррогатная мать. Многие были уверены, что Ольга носила накладной живот, чтобы скрыть этот факт. Однако снимки и видеоролики из роддома, которые публиковала звезда, доказали, что певица рожала сама. Теперь же подписчики звезды вновь начали подозревать, что артистка все-таки пользовалась услугами суррогатной матери, поскольку она очень быстро пришла в форму.

«Спорт мне пока нельзя. До салонов не дошла. Наверное, начну что-то из обертываний в домашних условиях. Но это не точно», — рассказала ведущая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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