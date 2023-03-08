Ольга Бузова поделилась размышлениями о любви, мужчинах и предстоящей свадьбе

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После расставания с Дмитрием Тарасовым у Ольги Бузовой были романы с мужчинами, но никто из них не предложил ей руку и сердце. Впрочем, это не огорчает звезду, ведь в ближайшее время она выходит замуж за того, кто оказался для неё самым лучшим.
Певица призналась, что больше не планирует устраивать пышную свадьбу, как сделала когда-то, поскольку теперь относится к предстоящему событию как к более интимному, не предназначенному для посторонних глаз и всеобщего обсуждения. Также знаменитости всё равно, что о ней будут писать и говорить сплетники.
«В моем сердце всегда живет любовь! Только любовь правит миром, любовь заставляет нас творить и идти дальше. А для себя я решила, что счастье любит тишину, поэтому хейтеры могут сколько угодно сплетничать обо мне, если им больше нечем заняться», — сказала 37-летняя ведущая.
Также она поделилась своими размышлениями о том, что в любви самое главное — честность, верность и поддержка, а что касается жертв, которые женщины часто приносят мужчинам, то гармоничные отношения — это когда не чувствуешь, что приносишь что-либо в жертву, поскольку любовь должна приносить радость, а не боль.
«Должна быть гармония во всём, а не ощущение, что ты отдала лучшие годы своей жизни кому-то. Важно оставаться интересной личностью для своего мужчины, женщиной, которой он восхищается», — заключила исполнительница хита «Мало половин».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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