Мария Погребняк чуть не погибла на съемках шоу «Новые звезды в Африке»

Мария Погребняк рассказала о неприятности, которая случилась с ней в Африке. Девушка могла попрощаться с жизнью из-за укуса ядовитого скорпиона.

Совсем недавно 34-летняя жена футболиста Павла Погребняка, Мария, приняла участие в популярном проекте «Звезды в Африке». Уже в первый день съемок Мария столкнулась с опасными обитателями экзотической страны.

Оказалось, что в номер отеля, куда до начала съемок заселили светскую львицу, заполз черный скорпион. Девушка чуть на него не наступила.

«Я чудом не наступила на черного скорпиона! Он залез ко мне в ванную. Увидеть черного скорпиона большая редкость! Может, это знак?» — поделилась историей супруга футболиста.

Укус скорпиона не просто неприятен, но и очень болезненный и опасный для здоровья. У человека появляется жгучая боль, онемение в пораженной части, судороги, которые могут быть в любой мышце или по всему телу. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, наступает смерть. Но к счастью, все обошлось, и Марии Погребняк даже не пришлось обращаться за помощью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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