Хореограф Авербух: 90% информации о состояни Костомарова выдумано

Сегодня, 20:44

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Хореограф Авербух: 90% информации о состояни Костомарова выдумано
Фото из открытых источников

Илья Авербух назвал источники, из которых следует черпать информацию о состоянии Романа Костомарова. По словам известного хореографа, достоверными сведениями  располагают он, врачи и супруга больного Оксана Домнина. Продюсер, являющийся другом семьи Костомарова, также сказал, что жена фигуриста, которая  общается с лечащими врачами, сама решает, какой именно информацией надо делиться с прессой. 

Авербух призвал журналистов не публиковать непроверенные сведения о состоянии здоровья Костомарова, который продолжает бороться с серьезным заболеванием. По его словам, 90% распространяющейся в Сети информации — ложная. 

Говоря о состоянии спортсмена, который проходит лечение в Коммунарке, хореограф отметил, что ситуация тяжелая, но не надо нагнетать страсти. 

«Ждем и надеемся, что наступит улучшение», — заявил Авербух.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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