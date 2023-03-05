Хореограф Авербух: 90% информации о состояни Костомарова выдумано

Илья Авербух назвал источники, из которых следует черпать информацию о состоянии Романа Костомарова. По словам известного хореографа, достоверными сведениями располагают он, врачи и супруга больного Оксана Домнина. Продюсер, являющийся другом семьи Костомарова, также сказал, что жена фигуриста, которая общается с лечащими врачами, сама решает, какой именно информацией надо делиться с прессой.

Авербух призвал журналистов не публиковать непроверенные сведения о состоянии здоровья Костомарова, который продолжает бороться с серьезным заболеванием. По его словам, 90% распространяющейся в Сети информации — ложная.

Говоря о состоянии спортсмена, который проходит лечение в Коммунарке, хореограф отметил, что ситуация тяжелая, но не надо нагнетать страсти.

«Ждем и надеемся, что наступит улучшение», — заявил Авербух.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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