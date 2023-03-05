Не пришел в сознание, моргает с трудом: последние новости о самочувствии Костомарова

Прославленный чемпион Олимпиады 2006 года по танцам на льду, российский фигурист Роман Костомаров продолжает бороться дальше со своим заболеванием. В настоящее время медицинские специалисты уже отключили спортсмена от аппарата ИВЛ, однако Роман все еще не приходит в сознание. Сейчас знаменитый двукратный победитель Олимпийских игр способен выполнять лишь две команды персонала клиники «Коммунарка»: открывать рот и моргать, но с трудом. За прошедшие выходные дни лечащие врачи констатировали только незначительное улучшение состояния здоровья Костомарова. Об этом сегодня сообщают репортёры информационно-новостного онлайн-издания CT News.

Прошло только два дня, и у фигуриста вновь стал прогрессировать сепсис конечностей. Медики обеспокоены, но единственным способом остановить пагубный процесс является дальнейшая ампутация конечностей.

Ранее журналисты сервиса CT News информировали о том, что иммунная система Романа Костомарова до сих пор не восстановлена, что не дает надежды на благополучный исход событий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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