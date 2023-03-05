«Организм продолжает сыпаться»: врач оценила шансы Костомарова сохранить руку

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Проблемы со здоровьем фигуриста Романа Костомарова еще не решены и существует вероятность того, что он останется без руки.
Об этом рассказала врач-терапевт Светлана Еремеева, пишет «ВокругТВ».
Она отметила, что те процессы, которые происходят в организме спортсмена, вызывают серьезные опасения. Информация о том, что у Костомарова синеет рука, указывают на возможное возобновление сепсиса, а это значит, что руку тоже могут ампутировать.
Ежедневно в «Коммунарке» собираются мультидисциплинарные консилиумы, которые обсуждают дальнейшие действия по лечению фигуриста. Сейчас его здоровьем занимаются лучше специалисты страны.
Но все же Еремеева отмечает, что пока рано давать прогнозы, так как Костомаров перенес несколько сложных операций и его организм все еще серьезно ослаблен болезнью.
Тем не менее, многие верят в то, что у Костомарова есть шансы побороть заболевание, ведь он уже пришел в себя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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