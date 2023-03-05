Еремеева дала прогноз, какая вероятность у Костомарова потерять руку

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Уже почти 2 месяца фигурист Роман Костомаров в больнице и до сих пор врачи опасаются за его жизнь.
Новости от лиц, знакомых с ситуацией, поступают уже более оптимистичные, чем неделей ранее, но все же никто пока не дает никаких гарантий, что ухудшений не будет.
Как сообщает портал «Woman.ru», российский фигурист Роман Костомаров может лишиться еще и кисти руки. Он уже пережил ампутацию стоп, а теперь у него синеет рука.
Терапевт Светлана Еремеева говорит о том, что болезнь может временно отступить, а потом вернуться с новой силой. Сначала Костомаров лишился ступней, потом пальцев, не исключено, что может начаться новое обострение и придется ампутировать кисти рук.
Если начнется тромбоз и не провести ампутацию, спортсмен может умереть. Еремеева предупреждает, что после третьей ампутации восстановиться спортсмену будет очень сложно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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