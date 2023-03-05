Иван Ургант поздравил с днем рождения любовь всей своей жизни

Вчера, 23:59

0

Image 16+
Иван Ургант поздравил с днем рождения любовь всей своей жизни
Фото из открытых источников

Иван Ургант опубликовал в соцсетях редкое фото жены. Телеведущий нежно поздравил избранницу с днем рождения, публично признавшись ей в любви. На снимке супруга шоумена Наталья Кикнадзе позирует на диване с бокалом вина в руках. У нее за спиной видна гитара, а также розетка в стене.

«Все, что я люблю! Наташка, гитара и электричество! С днем рождения, моя любовь», — написал Иван.

В этом году Ургант и Кикнадзе отметили 17-летие семейной жизни. Их можно назвать одной из самых образцовых пар российского шоу-бизнеса. Наталья — одноклассница Ивана. Они вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На тот момент пару связывали только дружеские отношения, но через десять лет после окончания школы Ургант и Кикнадзе вновь встретились, и у них завязался роман. Тогда Наталья была замужем и воспитывала двоих детей от первого мужа.

Сейчас шоумен говорит, что он не представляет рядом с собой другой женщины. Иван как родную воспитал дочь Натальи Эрику. Биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия. С Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью.

«Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе... Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила», — рассказывал Иван в соцсетях.

В браке шоумена родились две дочки — Нина и Валерия. Леру назвали в честь мамы Ивана, актрисы Валерии Киселевой. Вторая дочь телеведущего Нина получила имя в честь знаменитой бабушки шоумена, звезды фильма «Белорусский вокзал» советской актрисы Нины Ургант. Нина Николаевна ушла из жизни в декабре 2021 года, ей было 92 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Иван Ургант поздравил с днем рождения любовь всей своей жизни

Вчера, 23:59

Пугачева встретилась с поклонниками из Москвы в онлайн-формате

Вчера, 23:44

Особняк Романа Костомарова нуждается в ремонте

Вчера, 16:19

Продюсер Пригожин призвал Аллу Пугачеву инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной

Вчера, 15:19

Супруга Брюса Уиллиса Эмма попросила фотографов сохранять дистанцию в отношении актера

Вчера, 13:34

Айгуль Хуснетдинова не дает Костомарову шансов на выживание

Вчера, 13:04

Врач Лев Авербах: фигуристу РФ Костомарову очень повезет, если он останется живой

Вчера, 11:09

Психолог Минченков: у фигуриста РФ Костомарова сильный стресс, который требует проработки новых смыслов

5-03-2023, 23:29

Стало известно, как фигурист РФ Роман Костомаров чувствует себя после выхода из комы

5-03-2023, 20:54

Инфекционист Андреев назвал причину ухудшения состояния Романа Костомарова в реанимации

5-03-2023, 19:09

Алла Борисовна Пугачева вышла на связь из Израиля сильно помолодевшей

5-03-2023, 17:14

Помолодевшая Алла Пугачева «разрешила весну» и столкнулась с хейтом

5-03-2023, 16:24

Фигуристу Роману Костомарову будет оказана психологическая помощь

5-03-2023, 15:29

«Известия»: врачи РФ вновь подозревают сепсис у фигуриста Костомарова из-за синеющей руки

5-03-2023, 13:24

«Меня сильно это взбесило!» — Роман Костомаров вне себя после откровений Семенович об алкоголизме

5-03-2023, 09:09

Актриса Наталья Варлей: «Сделала укол в лоб, и у меня перестали двигаться брови»

5-03-2023, 07:04

Ольга Зуева подыскала замену Козловскому

4-03-2023, 21:04

Назаров и Васильева признались, что их не любят в МХТ из-за токсичности

4-03-2023, 18:54

Психолог объяснила уход супруги Костомарова к другому мужчине

4-03-2023, 14:34

«Постоянно вскакивает, беспокойный»: фигурист РФ Роман Костомаров пришел в сознание после комы

4-03-2023, 09:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Туристов РФ предупредили о самых распространенных схемах обмана на курортах

Туристов РФ предупредили о самых распространенных схемах обмана на курортах

4-03-2023, 19:34

0

Люди, приезжающие отдохнуть и расслабиться в какие-либо места или страны, весьма часто забывают о бдительности на...

Подробнее
Пользователи Twitter прокомментировали прием Лаврова и Бербок в Индии

Пользователи Twitter прокомментировали прием Лаврова и Бербок в Индии

4-03-2023, 11:44

0

Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали различие в приеме в Индии руководителей внешнеполитических...

Подробнее
«МК»: Казахстан начал отказывать россиянам в покупке автомобилей

«МК»: Казахстан начал отказывать россиянам в покупке автомобилей

5-03-2023, 17:24

0

В Казахстане купить машину по российскому паспорту стало практически невозможно. Хотя именно на эту страну рассчитывали...

Подробнее
Айгуль Хуснетдинова не дает Костомарову шансов на выживание

Айгуль Хуснетдинова не дает Костомарову шансов на выживание

Вчера, 13:04

0

Экстрасенс и таролог Айгуль Хуснетдинова заявила о том, что фигурист Роман Костомаров не выживет. Она полагает, что нет...

Подробнее
Турпоток в Крым сократится в 2023 году на 20-30%

Турпоток в Крым сократится в 2023 году на 20-30%

Вчера, 21:14

0

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский не исключил того, что в нынешнем году туристический поток в Крым...

Подробнее
Экономист РФ Белхароев предрек снижение цен на овощи и фрукты весной 2023 года

Экономист РФ Белхароев предрек снижение цен на овощи и фрукты весной 2023 года

4-03-2023, 20:19

0

Известный в Российской Федерации специалист в сфере экономики и финансов Хаджимурад Белхароев рассказал журналистам...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Youtube заблокировал аккаунт российских пранкеров Вована и Лексуса

Youtube заблокировал аккаунт российских пранкеров Вована и Лексуса

5-03-2023, 18:44

0

Видеохостинг Youtube заблокировал канал «Шоу Вил» российских пранкеров Вована и Лексуса. Блокировка применена и в...

Подробнее
«Это издевательство»: общественник Соловейчик о планах реновации «Нарвской заставы»

«Это издевательство»: общественник Соловейчик о планах реновации «Нарвской заставы»

5-03-2023, 14:02

0

Микрорайон «Нарвская застава» в Петербурге является наглядным доказательством того, каким был советский Ленинград в...

Подробнее
Уильямсон заявила, что намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США

Уильямсон заявила, что намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США

5-03-2023, 10:59

0

Американская писательница Марианна Уильямсон заявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на должность...

Подробнее
«Одноклассники» поздравят пользовательниц с 8 Марта онлайн большим концертом со звездами

«Одноклассники» поздравят пользовательниц с 8 Марта онлайн большим концертом со звездами

Вчера, 11:49

0

Социальная сеть «Одноклассники» планирует поздравить своих пользовательниц с Международным женским днем 8 Марта большим...

Подробнее