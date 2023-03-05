Иван Ургант поздравил с днем рождения любовь всей своей жизни

Иван Ургант опубликовал в соцсетях редкое фото жены. Телеведущий нежно поздравил избранницу с днем рождения, публично признавшись ей в любви. На снимке супруга шоумена Наталья Кикнадзе позирует на диване с бокалом вина в руках. У нее за спиной видна гитара, а также розетка в стене.

«Все, что я люблю! Наташка, гитара и электричество! С днем рождения, моя любовь», — написал Иван.

В этом году Ургант и Кикнадзе отметили 17-летие семейной жизни. Их можно назвать одной из самых образцовых пар российского шоу-бизнеса. Наталья — одноклассница Ивана. Они вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На тот момент пару связывали только дружеские отношения, но через десять лет после окончания школы Ургант и Кикнадзе вновь встретились, и у них завязался роман. Тогда Наталья была замужем и воспитывала двоих детей от первого мужа.

Сейчас шоумен говорит, что он не представляет рядом с собой другой женщины. Иван как родную воспитал дочь Натальи Эрику. Биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия. С Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью.

«Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе... Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила», — рассказывал Иван в соцсетях.

В браке шоумена родились две дочки — Нина и Валерия. Леру назвали в честь мамы Ивана, актрисы Валерии Киселевой. Вторая дочь телеведущего Нина получила имя в честь знаменитой бабушки шоумена, звезды фильма «Белорусский вокзал» советской актрисы Нины Ургант. Нина Николаевна ушла из жизни в декабре 2021 года, ей было 92 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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