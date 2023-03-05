Пугачева встретилась с поклонниками из Москвы в онлайн-формате

Алла Пугачева провела встречу с фан-клубом «Алламания» в онлайн-формате. Певица произнесла фразу:

«Весну разрешаю».

«Мы разрешим весну, но главное, чтобы она нам разрешила оставаться людьми добрыми, честными и порядочными. Больше ничего говорить не буду, вы прекрасно знаете, что я могу сказать в этот день», — заявила певица.

Таким образом, проживающая в Израиле Примадонна не стала нарушать традицию, которую сама придумала и которую соблюдает уже больше 50 лет. Эта традиция была заложена Пугачевой, когда она еще была студенткой. С тех пор легендарная певица отмечала праздник все масштабнее и масштабнее, расширяя круг гостей, которых она собирала у себя в первое воскресенье марта.

На онлайн-встрече с поклонниками Пугачева поблагодарила их за соблюдение традиции. Она призналась, что это делает ее счастливой и несколько беззаботной в этот день.

Поклонники увидели Примадонну в весеннем образе - в рубашке с цветочным принтом. Фанаты звезды не скрывали своей радости при виде помолодевшей и посвежевшей Аллы Борисовны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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