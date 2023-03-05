Пугачева встретилась с поклонниками из Москвы в онлайн-формате

Туристов РФ предупредили о самых распространенных схемах обмана на курортах
Люди, приезжающие отдохнуть и расслабиться в какие-либо места или страны, весьма часто забывают о бдительности на...Подробнее
Алла Пугачева провела встречу с фан-клубом «Алламания» в онлайн-формате. Певица произнесла фразу:
«Весну разрешаю».
«Мы разрешим весну, но главное, чтобы она нам разрешила оставаться людьми добрыми, честными и порядочными. Больше ничего говорить не буду, вы прекрасно знаете, что я могу сказать в этот день», — заявила певица.
Таким образом, проживающая в Израиле Примадонна не стала нарушать традицию, которую сама придумала и которую соблюдает уже больше 50 лет. Эта традиция была заложена Пугачевой, когда она еще была студенткой. С тех пор легендарная певица отмечала праздник все масштабнее и масштабнее, расширяя круг гостей, которых она собирала у себя в первое воскресенье марта.
На онлайн-встрече с поклонниками Пугачева поблагодарила их за соблюдение традиции. Она призналась, что это делает ее счастливой и несколько беззаботной в этот день.
Поклонники увидели Примадонну в весеннем образе - в рубашке с цветочным принтом. Фанаты звезды не скрывали своей радости при виде помолодевшей и посвежевшей Аллы Борисовны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Люди, приезжающие отдохнуть и расслабиться в какие-либо места или страны, весьма часто забывают о бдительности на...Подробнее
Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали различие в приеме в Индии руководителей внешнеполитических...Подробнее
В Казахстане купить машину по российскому паспорту стало практически невозможно. Хотя именно на эту страну рассчитывали...Подробнее
Экстрасенс и таролог Айгуль Хуснетдинова заявила о том, что фигурист Роман Костомаров не выживет. Она полагает, что нет...Подробнее
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский не исключил того, что в нынешнем году туристический поток в Крым...Подробнее
Известный в Российской Федерации специалист в сфере экономики и финансов Хаджимурад Белхароев рассказал журналистам...Подробнее
Видеохостинг Youtube заблокировал канал «Шоу Вил» российских пранкеров Вована и Лексуса. Блокировка применена и в...Подробнее
Микрорайон «Нарвская застава» в Петербурге является наглядным доказательством того, каким был советский Ленинград в...Подробнее
Американская писательница Марианна Уильямсон заявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на должность...Подробнее
Социальная сеть «Одноклассники» планирует поздравить своих пользовательниц с Международным женским днем 8 Марта большим...Подробнее
Комментировать