Особняк Романа Костомарова нуждается в ремонте

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Роман Костомаров, который недавно вышел после медикаментозной комы, и его супруга Оксана Домнина живут в роскошном двухэтажном особняке. Однако дизайнер Оксана Рейская, которая оценила интерьер их дома, в беседе с журналистами заявила, что особняк нуждается в ремонте. Она считает, что в доме надо многое поменять.
Как пояснила дизайнер, в доме высокие потолки и много свободного пространства. Также все оформлено в дерево в темных коричневых тонах. По мнению Рейской, с психологической точки зрения эта обстановка не самая лучшая для реабилитации. Специалист считает, что фигурист должен восстанавливаться в совсем другой атмосфере. К тому времени, когда Романа выпишут из больницы, в его доме надо сделать ремонт, отмечает дизайнер.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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