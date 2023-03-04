Врач Лев Авербах: фигуристу РФ Костомарову очень повезет, если он останется живой

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Информацию о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова прокомментировал врач Лев Авербах.
Он заявил, что сейчас все равно еще рано говорить, что опасность для олимпийского чемпиона миновала, пишет информационное издание «Sport24».
Если разговоры о том, что у фигуриста посинела рука подтвердятся, то можно ожидать возобновления сепсиса. Сейчас крайне важно сделать правильные анализы, чтобы определить, идет ли этот негативный процесс в организме.
Поэтому Авербах предупреждает, что Костомарову еще предстоит борьба за жизнь, и если он победит, то можно будет говорить о большом везении.
Он надеется на лучший исход данного дела, отмечая, что организму спортсмена сейчас необходимы силы, чтобы выдержать всю нагрузку. Также эксперт добавил, что даже несмотря на то, что Костомаров находится в сознании, это не говорит о том, что он полностью восстановится.
По словам специалиста, Костомарову придется еще долго лечиться, если он выживет.
Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января и уже почти 2 месяца остается в больнице.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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