Роман Мадянов рассказал, что помогло ему победить тяжелый недуг

Почетным гостем I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест», который прошел в Дзержинске Нижегородской области, стал заслуженный артист России, четырежды лауреат премии «Ника» Роман Мадянов. Знаменитый актер признался, что тяжелее всего ему далось испытание «медными трубами» — пришедшая к актеру слава обернулась чередой застолий. Мадянов не заметил, как у него появилась алкогольная зависимость.

«Начинается всё с эйфории – вино, компании, богема, куча друзей, – говорит актер – Сначала ты на кураже. Но потом понимаешь, что катишься в яму».

По признанию Мадянова, он осознал, что алкоголь становится проблемой, когда это стало мешать работе.

«Ты с утра встал, тебе идти на съемку. И тут начинается борьба с собой, – рассказал Мадянов. – Надо привести себя в порядок, просто красную рожу, извините, загримировать, глаза закапать, чтобы они не были розовые, как у кролика».

Артист понял, что если продолжит в том же духе, то профессии у него не будет. Он признался, что бороться с алкогольной зависимостью один на один было сложно с психологической точки зрения. Но в этом вопросе ему очень помогла жена.

Мадянов также вспоминает: как только он покончил с пагубной зависимостью, от него мгновенно отвалились так называемые друзья.

«И ты остаешься с теми, кто тебя никогда и не предавал. Шелуха, пена уходят, и рядом с тобой только те, кто всегда продолжал тебя любить, уважать. А вот если бы я не бросил пить, давно бы уже был там, на 1.5 метрах под землей», — заключил актер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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