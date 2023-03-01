Роман Капаклы расстался с Мариной Африкантовой

Поклонники телепроекта «Дом-2» в социальных сетях уже длительное время наблюдают за развитием отношений между Мариной Африкантовой и Романом Капаклы. Долгое время они выясняли отношения, после чего официально объявили о расставании.

«Мариш, прости за все. Это конец нашей истории», — заявил Роман Капаклы.

Помимо этого, звезда телепроекта «Дом-2» подчеркнул, что рад времени, проведенному с Мариной Африкантовой. По его словам, он не держит зла на девушку, а вспоминает её с теплотой, ведь у неё доброе сердце. В конце своего обращения Роман пожелал девушке удачи в надежде, что она обретет настоящую любовь.

Также Роман добавил, что и сам надеется найти себе хорошую девушку. Капаклы верит, что и у него, и у Марины, жизнь сложится наилучшим образом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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