Галина Юдашкина рассказала о борьбе отца с раком

Сегодня, 21:04

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Галина Юдашкина рассказала о борьбе отца с раком
Фото из открытых источников

Галина Юдашкина впервые за долгое время прокомментировала состояние своего отца Валентина Юдашкина, который борется с раком. Звездная наследница говорит, что есть улучшения, но радоваться пока рано.

32-летняя Галина Юдашкина рассказала, что знаменитый кутюрье уже много лет лечится от рака. Фотографии больного модельера активно обсуждают в Сети, но сам он предпочитает не говорить о своем состоянии. И вот дочь наконец сообщила, что папе в последнее время стало гораздо лучше.

«Мы очень рады, ситуация сдвинулась в сторону улучшения. Врачи тоже дают позитивные прогнозы, мы боремся. И никогда не останавливаемся. Я считаю, что болезнь никак не помешала, она только укрепила нашу семью. Мы его все время пихаем. Просто знаю папу — ему куда-то лень идти, не хочется, устал. А тут мы не даем ему спуска: «Нет, идем все вместе, с семьей. Ничего страшного, если устал». Расслабиться не даем», — сообщила Галина Юдашкина.

Немаловажную роль в ремиссии болезни сыграли именно российские врачи. Еще осенью 2016 года модельер узнал о страшном диагнозе: нашли злокачественную опухоль в почке, вскоре метастазы пошли по всему организму и достигли мозга. Тогда появилась мысль отправиться лечиться за границу, но ни одна из зарубежных клиник не взялась за тяжелый случай.

«Все благодаря нашим специалистам! Мы отправляли папины документы за рубеж, но никто не взялся. Сейчас ему помогают в онкоцентре на Каширке, но есть и другие клиники. Препараты, которые он сейчас использует, российского производства — они улучшили его состояние. Мы думали, что будут проблемы с поставками иностранных лекарств — нет, российские сделали даже лучше. Видимо, к каждой болезни нужен свой препарат», — рассказывает дочь Галина.

Валентин Абрамович проживает в шикарном загородном особняке вместе с супругой Мариной. Жена поддерживала мужа в трудную минуту и делала все, чтобы он стал чувствовать себя лучше. Дочь с зятем живут за границей, но часто навещают родителей в Москве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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