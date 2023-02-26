У 58-летнего Эдуарда Боякова родился шестой ребенок

Режиссёр Эдуард Бояков стал отцом в шестой раз. Ребёнка ему подарила супруга Людмила. Радостной новостью 58-летний режиссер поделился в интервью Вячеславу Манучарову. По его словам, малыш родился в январе, но его имя родители пока не раскрывают.

«Я безмерно счастлив, что в моей жизни есть жена. Мы живем в венчаном браке. Нашему ребенку вот сейчас исполняется 40 дней. Завтра крестины. Это нечеловеческое счастье, к которому приводит не какой-то расчет», — поделился Бояков.

Людмила — вторая жена Эдуарда. Они познакомились в 2011 году. Помимо новорожденного ребенка, у супругов есть три наследника — дочь Анна и два сына Захар и Савва. Кроме того, у Боякова есть дочь от первого брака, с которой он в отличных отношениях. Есть также и внебрачная дочь, о которой режиссер узнал несколько лет назад. С ней ему удалось познакомиться и выстроить близкие отношения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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