Марина Зудина, вдова Олега Табакова, рассказала об участии в телешоу «Танцы со звездами»

Вдова Олега Табакова Марина Зудина, принявшая участие в 13 сезоне шоу «Танцы со звездами», рассказала, что долгое время не могла решиться на участие в проекте. Теперь она наконец-то рада, что присоединилась ко всей команде.

«Мне предлагали участвовать в проекте на протяжении тринадцати лет. Я всегда отвечала: «Посмотрите в «Википедии», сколько мне лет и отстаньте уже»… Но вот решилась», — говорит она в интервью Светлане Бондарчук в YouTube-передаче «Света вокруг света».

На шоу она познакомилась с артисткой Марией Мироновой, встретила талантливых постановщиков. При этом Зудина подчеркнула, что всё впечатление ей портили судьи Николай Цискаридзе и Егор Дружинин.

«И Егор Дружинин, и наш премьер Большого театра Николай Цискаридзе могли бы меня как-то больше поддержать… Не судить меня, как в школе. Я понимаю, это шлейф жены Табакова: она имела всё, а теперь пусть побудет, как все», — добавила Зудина.

Она также отметила, что участникам проекта пришлось репетировать по пять-шесть часов.

«У Маши Мироновой ребра были сломаны, и ковидом она болела. Да вы просто порадуйтесь, что мы пришли… Ведь это всё для зрителя. И вы, судьи, могли бы сказать: «Ребята, то, что мы здесь — это только из-за вас», — сообщила актриса.

Марина Зудина выразила надежду на то, что на её опыте Цискаридзе и Дружинин поймут, что на шоу к ним никто не придёт, если они будут так строго относиться к женщинам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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