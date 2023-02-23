Актер Иван Янковский откровенно рассказал об отцовских чувствах

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Летом Иван Янковский и Диана Пожарская отметят день рождения сына. Маленькому Олегу исполнится два года. Актер признался, что очень рад быть отцом. Ему нравится видеть, как маленький Олег тянется к нему.
«Смотрит на тебя снизу вверх, обнимает и просит взять на руки. Это невозможно! Когда он дает тебе мячик, баскетбольный маленький, и просит ударить по нему. Ты бьешь, а он кричит „Го-о-ол!“ и смеется. Это лучшие эмоции на Земле», — откровенничает актер.
Однако появление ребенка добавило знаменитости ответственности. 32-летний Янковский должен заботиться о благополучии семьи.
«Я теперь в первую очередь не за свою жизнь беспокоюсь. Впрочем, мой отец ощутил эту ответственность в 21 год», — признался Иван.
Стоит напомнить, что звезда принадлежит к актерской династии. Мальчика он назвал в честь знаменитого деда Олега Янковского. Пока рано говорить о творческих способностях ребенка. Хотя Иван отмечает, что мальчик уже проявляет интерес к кулинарии.
«Бросает на сковородку игрушки и готовит их», — смеется актер.
Несмотря на родительские хлопоты, Янковскому все же удается оставаться востребованным актером. В начале февраля вышел очередной проект с его участием. Совершенствовать актерское мастерство Ивану помогают близкие.
«С кем я советуюсь? С семьей: отцом, матерью, женой. Это не всегда решает проблему, но дает опору. Семья как храм, а разговоры с ними из разряда католических исповедей, которые мы привыкли видеть в кино. Там не дают ответы, но отпускают с надеждой. Тебя услышали, тебе задали направление, дальше — как-нибудь сам. Но вопросы все же остаются», — делится Иван Янковский.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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