Анфиса Чехова признается, что готова простить неверность избраннику

Анфиса Чехова уверена, что большинство представителей сильной половины человечества хоть раз изменяли своим избранницам. Женщины относятся к этому по-разному — одни разрывают отношения, другие же стараются сохранить их, несмотря на боль, унижение и обиду.

«Для многих мужчин измена — справление нужды. Мы можем никогда об этом не узнать, а изменяют они почти все. Не встречала мужчин, которые не изменяют. Правда, один был в моей жизни. Я предпочла бы не знать. Считаю так: если мужчина закрывает твои потребности в сексе, в финансах, ласке, нежности, внимании, восхищении, времени, и если при этом он где-то гульнул, ну и хрен с этим. Он дает тебе все, что нужно! А если он пишет тебе, мол, не могу, на работе, а сам спит с другой, говорит, не могу тебе это купить, а сам делает подарки любовнице… На [нецензурное выражение] он нужен?! Если я счастлива с мужчиной, но кто-то мне расскажет, что он в бане кого-то… Бог с ним! Мне-то что?!» — рассуждает 45-летняя Анфиса.

Стоит напомнить, что за плечами Анфисы Чеховой двухлетний брак с актером Гурамом Баблишвили. Артист не скрывал, что в свое время изменял супруге.

«Честно скажу, я не был верным мужем. У меня не было другой семьи или постоянной любовницы. Просто это мужская натура. Анфиса об изменах не знала», — признался он.

Анфиса в свою очередь старалась до последнего сохранить семью, в которой рос ребенок.

«Я была очень вспыльчивой, постоянно ссорилась с ним. Но я была ему верна. Проблемы начались, когда семья Гурама переехала в Грузию. Он стал часто там бывать, завел там бизнес, дела пошли отлично. Сейчас он хочет переехать туда на постоянное место жительства. Проблема в том, что каждый из нас хочет остаться в той стране, где не хочет находиться другой», — говорила Анфиса Чехова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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