Оксана Самойлова опровергла слухи о съемках ее семьи в реалити-шоу

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В Сети ходило много слухов вокруг семьи Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Пара якобы специально подстроила расставание, чтобы подогреть интерес публики перед премьерой нового реалити-шоу. Модель после двухнедельного молчания решила прокомментировать новости о разладе в семье. Оксана заверила, что не собиралась обманывать поклонников и никакого реалити-шоу об отношениях с рэпером в планах не было. Самойлова не стала вдаваться в подробности и отметила, что пока не готова говорить о сложившейся ситуации.
«Как вы поняли из предыдущего видео, никакое реалити-шоу мы не снимаем, к сожалению. Я знаю, что все ждут от меня каких-то пояснений, разъяснений ситуации, но я, честно говоря, пока что вообще не готова об этом говорить. И если когда-нибудь я буду готова, то я скажу об этом через свою соцсеть», — сказала Оксана Самойлова.
По словам Оксаны, съемочный павильон и дорогостоящее оборудование было арендовано для съемок шоу с участием детей Самойловой и Джигана. Тем не менее подписчики продолжают сомневаться в правдивости слов модели.
Сейчас певец якобы вновь находится в частной клинике, где проходит курс реабилитации. Подобная ситуация уже возникала в прошлом. Три года назад рэпер шокировал поклонников своим странным поведением, а брак с Оксаной Самойловой находился под угрозой, но отношения удалось сохранить.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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