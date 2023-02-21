Певица Полина Гагарина рассказала о необычном заболевании

Сегодня, 07:59

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Певица Полина Гагарина рассказала о необычном заболевании
Певица Полина Гагарина

Одна из самых популярных певиц отечественной сцены Полина Гагарина пожаловалась на проблемы со здоровьем. 35-летняя знаменитость призналась, что зимой особенно плохо себя чувствует.

По словам блондинки, холод и мороз очень сильно влияют на ее внешность. Губы девушки покрываются коркой из-за аллергии.

«Зима конкретно достала. Губы в аллергии. Холодовая аллергия у меня, слышали о такой? Просто корка. Сон с осени заглядывает не часто. Пожаловалась — полегче стало. Работаем», — говорит Гагарина.

Поклонники переживают за артистку и советуют беречь себя. В последнее время Полину часто критикуют из-за слишком стройного телосложения. Во время отдыха на Мальдивах девушка позировала в купальниках, которые подчеркивали ее исхудавшую фигуру. Многим показалось, что певица страдает от анорексии. Сама звезда отвечает, что просто придерживается правильного питания и занимается спортом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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