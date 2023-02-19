Ольга Орлова рассказала, как избавилась от 10 кг спустя две недели после родов

Сегодня, 20:39

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Ольга Орлова рассказала, как избавилась от 10 кг спустя две недели после родов
Фото из открытых источников

6 февраля артистка Ольга Орлова стала мамой во второй раз — у нее родилась дочь Аня. С этого момента прошло всего две недели, а Ольга Орлова уже сумела избавиться от 10 килограммов.

После появления на свет малышки Орлова весила чуть более 57 килограммов, теперь Ольга намного стройнее. Артистка не стала делать тайны из своего похудения.

«Ловите: я ограничила количество еды. Ем все, но понемногу. Не ем на ночь. Спорт мне пока нельзя. До салонов не дошла. Наверно, начну что-то из обертываний в домашних условиях. Но это не точно», — призналась 45-летняя телезвезда.

К слову, не все пользователи Сети верили в беременность Орловой и считали, что она использует накладной живот для выходов в свет, в то время как малышку вынашивала суррогатная мама. Артистку лишь смешили подобные доводы.

«На сегодняшний день я набрала 15 кг, ноги отекают очень сильно. По лицу уже тоже видно. ПДР (предполагаемая дата родов — прим. ред.) в феврале, думаю, еще килограммов восемь наберу. Но пусть для вас это будет обман», — сетовала она незадолго до рождения Ани.

Напомним, что Ольга Орлова, у которой есть взрослый сын Артем, много лет мечтала стать мамой во второй раз. На пути к очередному материнству артистка испытала немало трудностей. Так, она не понаслышке знает, что такое выкидыш.

«Я много раз в жизни узнавала о положении, но самое главное — выносить… Поэтому привыкла не радоваться раньше времени. Наверное, когда не делишься своими бедами, со стороны кажется, что все дается очень легко, но, поверьте, это не так. Я очень стараюсь сделать все от меня зависящее — слушаюсь докторов и очень верю в свои силы», — откровенничала экс-солистка группы «Блестящие».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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