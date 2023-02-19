Фигурист Жулин поддержал тяжелобольного Костомарова

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Фигурист Роман Костомаров находится в тяжёлом состоянии: у него поражена четверть головного мозга. Заслуженный тренер России Александр Жулин поддержал спортсмена. Он выразил надежду, что в скором времени Костомаров самостоятельно сможет сообщить хорошие новости о себе.
«Рома, мы не перестаем за тебя молиться и верим, что ты скоро поправишься! Держись, боец! И, как правильно написала Оксана Домнина, мы все сейчас можем помочь только позитивными мыслями и поддержкой!» — написал Жулин в своем блоге.
Очень хочется верить только в лучшее, но новости звучат тревожные. На днях врачи сообщили, что в легких Костомарова начала скапливаться жидкость, поэтому ему установили дренаж.
К спасению пациента подключили реаниматологов. Специалисты полагают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать сильное осложнение. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь Костомарову.
Медики на протяжении месяца не могли остановить сепсис. Долгое время Роман Костомаров находился в состоянии искусственной комы, но врачи периодически приводили его в сознание.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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