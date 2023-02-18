Ханна рассказала, сколько заплатила за появление на свет дочери

Вчера, 23:29

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Ханна рассказала, сколько заплатила за появление на свет дочери
Фото из открытых источников

На прошлой неделе Ханна и Пашу стали счастливыми родителями во второй раз. Девочка появилась на свет в одной из клиник ОАЭ, а звездным родителям пришлось заплатить кругленькую сумму, чтобы наследница родилась за границей.

Заинтригованные подписчики завалили 32-летнюю певицу вопросами о стоимости процедур, и новоиспеченная мама решила поделиться подробностями. Оказалось, только за роды звездная чета отдала более 800 тысяч рублей, а анализы и осмотры акушеров-гинекологов оплачивались по отдельному прайсу.

«В общей сложности примерно около 40 тысяч дирхам, включая палату, прививки, анестезию, лекарства и т.д. Примерно 10 тысяч долларов. Но это не считая визиты к врачу до родов и анализы», — уточнила певица.

Стоит отметить, что старшая дочь влюбленных тоже появилась на свет за границей. Ханна и Пашу решили, что их первенец должен родиться в США. Артистка признается, что она практически не заметила отличий между американской и дубайской клиниками.  

«Мне понравилось и там, и там. В родах самое главное — это доктор! Мне повезло с врачами и в Майами, и в Дубае. Тут я рожала в английском госпитале, поэтому кардинальной разницы не было. Везде все на высшем уровне», — заключила она.

Напомним, что певица и 39-летний директор продюсерского центра Black Star поженились в 2015 году. До этого они несколько лет встречались. Ханна рассказывала, что с будущим мужем познакомилась на одном из конкурсов красоты. 

«За неделю до этого я увидела Пашу по телевизору и подумала о том, как было бы здорово, чтобы у меня был такой муж — целеустремленный, уверенный в себе и красивый. Я была очень удивлена встретив его в ресторане отеля», — вспоминает артистка.

Долгое время молодые люди просто общались: у артистки уже был молодой человек, Пашу не задумывался о серьезных отношениях. А спустя некоторое время звезды решили сойтись: 

«Прошло много времени, жизнь нас сталкивала в разных городах и местах. Однажды мы поняли, что больше не можем друг без друга», — откровенничала певица.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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