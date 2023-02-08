Ведущая Лера Кудрявцева призналась, что на съемках ведет себя как мегера

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Лера Кудрявцева начала строить телевизионную карьеру с тридцатилетнего возраста. За последние двадцать лет она успела принять участие в десятках проектов. Сейчас она активно сотрудничает с одним из телеканалов и ведет там две программы. Телеведущая отмечает, что порой на съемках с ней непросто работать.
Как оказалось, всегда внешне спокойная артистка порой может сильно выходить из себя. Кудрявцева отмечает, что очень требовательно относится к работе, поэтому часто с ней на съемках возникают проблемы.
«Не знаю, сложно со мной работать или нет, но иногда я мегера. Нет… не иногда. Общий фон нервный знаете ли», — сообщила телеведущая своим подписчикам в соцсетях.
При этом Кудрявцева не скрывает, что иногда, помимо криков, от нее можно услышать и нецензурные выражения.
При этом она считает себя очень искренней. Все, что исходит от нее – от чистого сердца. И неважно — обругала она кого-то или призналась в любви.
Недавно теледива решила бороться со стрессом. Она прошла курсы обращения с оружием, часто посещает тир и занимается йогой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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