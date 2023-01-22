После интервью Юрию Дудю Оскар Кучера заработал четверть миллиона рублей на рекламе

На прошлой неделе журналист опубликовал на своем канале трехчасовой диалог с патриотически настроенным актером и телеведущим Оскаром Кучерой. Беседа представителей разных лагерей вызвала большой интерес в Сети. На данный момент ролик набрал 18 миллионов просмотров, а также вызвал противоречивую реакцию зрителей. Интервью с Кучерой стало топовым материалом на YouTube-канале Юрия Дудя за последние восемь месяцев.

«Наконец-то нормальный герой»; «Респект вам, Оскар. Думаю, это было непросто»; «Он вас так хотел запутать, но вы достойно отвечали», — комментирует одна половина подписчиков, выражая уважение телеведущему.

Тем не менее, поддержку оказывают не все.

«Пока что не увидел ни одного внятного аргумента, Дудь разваливает по фактам», «Это фиаско, Оскар», «Ты реально тупой?» — пишут хейтеры Кучеры, смакуя любые оговорки и несогласования в речи героя.

Сразу после публикации ролика активность в Telegram-канале Оскара начала расти, как никогда ранее. Согласно статистике, за неделю количество подписчиков у актера увеличилось более чем на 16 тысяч, преодолев отметку 80 тысяч фолловеров. И это число продолжает расти.

Телеведущий решил воспользоваться возродившейся славой и 17 января (буквально на следующий день после выхода интервью) в ленте звезды появилось сразу три рекламных материала. С тех пор количество промо Кучеры только множится, доходит до пяти-шести коммерческих постов в день.

Также стало известно, сколько стоит рекламная публикация на канале «КУЧЕРА» — от 10 тысяч рублей. За один час в топе и 24 часа в ленте звезда потребует 12 тысяч рублей, а за то, чтобы не удаляли вовсе, нужно доплатить еще тысячу рублей.

Таким образом, несложно посчитать, какой заработок принесла 48-летнему актеру его резко вернувшаяся популярность. За неделю после выпуска интервью выложено 23 партнерских текста с опцией «не удалять из ленты». Таким образом, если брать в расчет минимальную стоимость, можно смело предположить, что с коммерческих постов только в Telegram Оскар заработал за неделю как минимум 253 тысячи рублей.

В провокационном интервью Оскар Кучера признался, что времени заниматься фактчекингом хватает не всегда, поэтому он благодарит аудиторию за помощь в проверке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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