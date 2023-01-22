После интервью Юрию Дудю Оскар Кучера заработал четверть миллиона рублей на рекламе

Сегодня, 15:34

0

Image 16+
После интервью Юрию Дудю Оскар Кучера заработал четверть миллиона рублей на рекламе
Фото из открытых источников

На прошлой неделе журналист опубликовал на своем канале трехчасовой диалог с патриотически настроенным актером и телеведущим Оскаром Кучерой. Беседа представителей разных лагерей вызвала большой интерес в Сети. На данный момент ролик набрал 18 миллионов просмотров, а также вызвал противоречивую реакцию зрителей. Интервью с Кучерой стало топовым материалом на YouTube-канале Юрия Дудя за последние восемь месяцев.

«Наконец-то нормальный герой»; «Респект вам, Оскар. Думаю, это было непросто»; «Он вас так хотел запутать, но вы достойно отвечали», — комментирует одна половина подписчиков, выражая уважение телеведущему.

Тем не менее, поддержку оказывают не все.

«Пока что не увидел ни одного внятного аргумента, Дудь разваливает по фактам», «Это фиаско, Оскар», «Ты реально тупой?» — пишут хейтеры Кучеры, смакуя любые оговорки и несогласования в речи героя.

Сразу после публикации ролика активность в Telegram-канале Оскара начала расти, как никогда ранее. Согласно статистике, за неделю количество подписчиков у актера увеличилось более чем на 16 тысяч, преодолев отметку 80 тысяч фолловеров. И это число продолжает расти.

Телеведущий решил воспользоваться возродившейся славой и 17 января (буквально на следующий день после выхода интервью) в ленте звезды появилось сразу три рекламных материала. С тех пор количество промо Кучеры только множится, доходит до пяти-шести коммерческих постов в день.

Также стало известно, сколько стоит рекламная публикация на канале «КУЧЕРА» — от 10 тысяч рублей. За один час в топе и 24 часа в ленте звезда потребует 12 тысяч рублей, а за то, чтобы не удаляли вовсе, нужно доплатить еще тысячу рублей.

Таким образом, несложно посчитать, какой заработок принесла 48-летнему актеру его резко вернувшаяся популярность. За неделю после выпуска интервью выложено 23 партнерских текста с опцией «не удалять из ленты». Таким образом, если брать в расчет минимальную стоимость, можно смело предположить, что с коммерческих постов только в Telegram Оскар заработал за неделю как минимум 253 тысячи рублей.

В провокационном интервью Оскар Кучера признался, что времени заниматься фактчекингом хватает не всегда, поэтому он благодарит аудиторию за помощь в проверке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

После интервью Юрию Дудю Оскар Кучера заработал четверть миллиона рублей на рекламе

Сегодня, 15:34

Картина «Навальный» номинирована на «Оскар» в категории лучший документальный фильм

Вчера, 20:19

Журналистка Алена Жигалова считает, что Филипп Киркоров испортил свои красивые карие глаза голубыми линзами

Вчера, 18:34

Опальный актер Дмитрий Назаров потерял главную роль в фильме «12 стульев»

Вчера, 17:44

Мария Максакова считает, что Лариса Долина зря обижается на сравнение с мумией

Вчера, 14:29

Певец Филипп Киркоров станет первым гостем «Вечернего Урганта»

22-01-2023, 13:59

Иван Охлобыстин считает себя сумасшедшим из-за того, что не может ненавидеть покинувших РФ артистов

21-01-2023, 22:04

Режиссер Егор Кончаловский назвал уехавшего из страны актера Артура Смольянинова врагом России

21-01-2023, 14:09

Поплавская раскритиковала политических экспертов на телеканалах

20-01-2023, 19:54

Дмитрий Назаров и его супруга Ольга отказались увольняться из МХТ имени Чехова

20-01-2023, 16:24

Егор Кончаловский заявил о жалости к лишившейся всего Алле Пугачевой

20-01-2023, 13:59

Хаматова пожаловалась на неподобающие условия на спектакле в Сан-Франциско

20-01-2023, 13:54

Отар Кушанашвили раскритиковал Оскара Кучеру после его интервью Дудю

19-01-2023, 14:04

Яна Поплавская считает, что Оскар Кучера зря согласился дать интервью Юрию Дудю

18-01-2023, 16:44

Друг Михалкова Александр Адабашьян проинформировал о реакции режиссера на слова Собчак о его смерти

18-01-2023, 10:19

Охлобыстин: «Не травите бывшую жену Смольянинова. Артур еe сильно бил»

17-01-2023, 20:54

Актриса Поргина назвала церемонию прощания с Чуриковой «праздником души»

17-01-2023, 19:09

Дочь Валерия Меладзе вышла замуж за топ-менеджера и помогала перевозить в Россию товар из Украины

17-01-2023, 16:49

Михаил Боярский сообщил СМИ, как относится к популярности своей дочери Елизаветы

17-01-2023, 16:29

Владимир Соловьев заявил о высоких рейтингах своих программ

17-01-2023, 15:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военный аналитик Самусь: США и Украина достигли понимания необходимости ударов по Крыму

Военный аналитик Самусь: США и Украина достигли понимания необходимости ударов по Крыму

Вчера, 18:49

0

Киев и Вашингтон достигли понимания необходимости нанесения ударов по российским военным целям на территории Крыма. Об...

Подробнее
E1.RU: Что говорят власти РФ о возможности второй волны мобилизации в ВС России

E1.RU: Что говорят власти РФ о возможности второй волны мобилизации в ВС России

Сегодня, 09:24

0

О том, будет ли в России еще одна волна мобилизации, высказались политики и эксперты. В России все чаще говорят о...

Подробнее
Эстония поставит на Украину все имеющиеся у нее гаубицы калибра 155 миллиметров

Эстония поставит на Украину все имеющиеся у нее гаубицы калибра 155 миллиметров

23-01-2023, 14:24

0

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в соцсети проинформировал о том, что Эстония...

Подробнее
Лавров прибыл в ЮАР

Лавров прибыл в ЮАР

23-01-2023, 08:44

0

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Лавров прибыл с официальным визитом в Южноафриканскую...

Подробнее
Депутат Госдумы Щапов заявил о риске опустошения Фонда национального благосостояния

Депутат Госдумы Щапов заявил о риске опустошения Фонда национального благосостояния

23-01-2023, 13:34

0

Российскому правительству следует найти возможность увеличить доходы бюджета, поскольку в противном случае вскоре Фонд...

Подробнее
Беглов похвастался Путину «триллионным» бюджетом. Про дефицит на 2023 он не сказал

Беглов похвастался Путину «триллионным» бюджетом. Про дефицит на 2023 он не сказал

Вчера, 14:17

0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту Владимиру Путину о достижении городом «рекордного»...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Семья воюющего в СВО ВС из РФ Александра три месяца не может дождаться его зарплаты

Семья воюющего в СВО ВС из РФ Александра три месяца не может дождаться его зарплаты

Вчера, 11:59

0

Мать военного контрактника из Первоуральска рассказала, что уже три месяца ее сын не получает зарплату. По ее словам,...

Подробнее
В Великобритании изменилось отношение населения к приехавшим украинцам

В Великобритании изменилось отношение населения к приехавшим украинцам

Вчера, 10:54

0

В Великобритании, по сообщениям СМИ, меняется отношение местных жителей к приехавшим в государство украинцам, которые...

Подробнее
Петербуржцы спасли заказник «Щучье озеро» от застройки и вырубки леса

Петербуржцы спасли заказник «Щучье озеро» от застройки и вырубки леса

23-01-2023, 15:52

0

Активистам Петербурга удалось отстоять заказник «Щучье озеро». Ранее стало известно, что на его территории могут...

Подробнее
Крымский мост 26 января закрывается на ремонт

Крымский мост 26 января закрывается на ремонт

Вчера, 14:09

0

Почти четыре месяца минуло с момента взрывов на Крымском мосту, проводились восстановительные работы, но на прежнюю...

Подробнее