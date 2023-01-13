Михаил Боярский сообщил СМИ, как относится к популярности своей дочери Елизаветы

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города
В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
Актер Михаил Боярский в свое время удачно совместил карьеру и семью. Его дочь Елизавета Боярская тоже решила посвятить себя кино и снялась в нескольких успешных картинах. Данному факту народный артист РСФСР очень рад.
В последние годы Боярский довольно редко появляется на экранах. Хотя он и не сообщал о завершении карьеры, сейчас актер осторожнее выбирает сценарии для будущих работ. К слову, он очень рад успехам своих детей — они буквально продолжают вдохновлять его. Актер счастлив, что Елизавете Боярской удалось стать успешной.
«Это и было моей целью. Если честно, я — очень большое дерьмо. Но в каждом есть что-то вроде кусочка туалетной бумаги — беленькой, чистенькой, полезной», — отметил Боярский.
Артист не отрицает сложность своего характера, из-за чего общение с детьми далеко не всегда было гладким. На данный момент наследники полностью превзошли его, считает Боярский, и это вполне нормально.
«Я так, как она снимается, уже не умею и не могу. Поэтому… Могу спросить совета у Лизы или, так сказать, попытаться попросить ее оценить нашу с мамой работу», — признался Михаил Сергеевич.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что ВС РФ атаковали Киев ракетами, которые летали по...Подробнее
Врач-онколог из Ярославля Дмитрий Петровский рассказал о том, как изменилась его жизнь после того как он попал в зону...Подробнее
Продлить контракт и остаться далее служить решил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков. Он заявил в эфире...Подробнее
В Санкт-Петербурге в Колпинском районе накануне вечером, 14 января, произошел пожар в двухкомнатной квартире. В местном...Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Следственный комитет России с 12-летием. При этом действия...Подробнее
Эксперты рассказали о возможном экономическом росте в России. Издание «Свободная пресса» пишет о том, что олигархи...Подробнее
Журналисты издания «DPA» сообщают, что руководитель немецкого оборонного ведомства Ламбрехт подала в отставку с...Подробнее
В Петербурге 16 января произошла коммунальная авария в Басковом переулке в Центральном районе города. В результате...Подробнее
Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦРС Сергей Колобанов прогнозирует снижение продаж российского...Подробнее
Комментировать