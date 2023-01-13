Михаил Боярский сообщил СМИ, как относится к популярности своей дочери Елизаветы

Актер Михаил Боярский в свое время удачно совместил карьеру и семью. Его дочь Елизавета Боярская тоже решила посвятить себя кино и снялась в нескольких успешных картинах. Данному факту народный артист РСФСР очень рад.

В последние годы Боярский довольно редко появляется на экранах. Хотя он и не сообщал о завершении карьеры, сейчас актер осторожнее выбирает сценарии для будущих работ. К слову, он очень рад успехам своих детей — они буквально продолжают вдохновлять его. Актер счастлив, что Елизавете Боярской удалось стать успешной.

«Это и было моей целью. Если честно, я — очень большое дерьмо. Но в каждом есть что-то вроде кусочка туалетной бумаги — беленькой, чистенькой, полезной», — отметил Боярский.

Артист не отрицает сложность своего характера, из-за чего общение с детьми далеко не всегда было гладким. На данный момент наследники полностью превзошли его, считает Боярский, и это вполне нормально.

«Я так, как она снимается, уже не умею и не могу. Поэтому… Могу спросить совета у Лизы или, так сказать, попытаться попросить ее оценить нашу с мамой работу», — признался Михаил Сергеевич.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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