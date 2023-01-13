Владимир Соловьев заявил о высоких рейтингах своих программ

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города
В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
Владимир Соловьев опроверг слухи о том, что его шоу хотят убрать из сетки вещания. По словам телеведущего, его поклонникам не стоит беспокоиться, так как у шоу, которое он ведет, высокие рейтинги. Поэтому едва ли его отлучат от аудитории.
Некоторое время назад зрители обратили внимание на тот факт, что передача «Вечер с Владимиром Соловьевым» стала выходить на канале «Россия-1» очень поздно, иногда даже за полночь. В связи с этим некоторые предположили, что телеведущего скоро уберут из эфира.
«Это не соответствует действительности, а рейтинги и доля зрителей у нас просто сумасшедшие! Все очень хорошо, аудитория нас любит», — заявил Соловьев.
Как известно, у телеведущего есть еще программа «Соловьев Live». По словам Соловьева, для его передач создаются максимально благоприятные условия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что ВС РФ атаковали Киев ракетами, которые летали по...Подробнее
Врач-онколог из Ярославля Дмитрий Петровский рассказал о том, как изменилась его жизнь после того как он попал в зону...Подробнее
Продлить контракт и остаться далее служить решил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков. Он заявил в эфире...Подробнее
В Санкт-Петербурге в Колпинском районе накануне вечером, 14 января, произошел пожар в двухкомнатной квартире. В местном...Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Следственный комитет России с 12-летием. При этом действия...Подробнее
Эксперты рассказали о возможном экономическом росте в России. Издание «Свободная пресса» пишет о том, что олигархи...Подробнее
Журналисты издания «DPA» сообщают, что руководитель немецкого оборонного ведомства Ламбрехт подала в отставку с...Подробнее
В Петербурге 16 января произошла коммунальная авария в Басковом переулке в Центральном районе города. В результате...Подробнее
Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦРС Сергей Колобанов прогнозирует снижение продаж российского...Подробнее
Комментировать