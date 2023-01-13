Владимир Соловьев заявил о высоких рейтингах своих программ

Владимир Соловьев опроверг слухи о том, что его шоу хотят убрать из сетки вещания. По словам телеведущего, его поклонникам не стоит беспокоиться, так как у шоу, которое он ведет, высокие рейтинги. Поэтому едва ли его отлучат от аудитории.

Некоторое время назад зрители обратили внимание на тот факт, что передача «Вечер с Владимиром Соловьевым» стала выходить на канале «Россия-1» очень поздно, иногда даже за полночь. В связи с этим некоторые предположили, что телеведущего скоро уберут из эфира.

«Это не соответствует действительности, а рейтинги и доля зрителей у нас просто сумасшедшие! Все очень хорошо, аудитория нас любит», — заявил Соловьев.

Как известно, у телеведущего есть еще программа «Соловьев Live». По словам Соловьева, для его передач создаются максимально благоприятные условия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700