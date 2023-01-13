«Такие деньги вам даже и не снились»: Стилист Аллы Пугачевой рассказал о денежных накоплениях Примадонны

Сегодня, 13:24

0

Image 16+
«Такие деньги вам даже и не снились»: Стилист Аллы Пугачевой рассказал о денежных накоплениях Примадонны
Алла Пугачева

Примадонна советской и российской эстрады вместе с мужем и младшими детьми живет сейчас в Израиле. Звездное семейство уехало из России, поскольку проведение специальной военной операции не приветствует. Более того — осуждает, что четко следует из сделанных ранее заявлений.

Согласно слухам, которые активно распространяются по рунету и столь же живо обсуждаются, материальное положение Аллы Пугачевой после переезда сильно ухудшилось. Некоторые деятели даже предположили, мол, никуда она не денется и вернется на родину — таких денег, как в РФ, она никогда не заработает.

Бывший стилист певицы Джордж Ровалс заявляет, что слухи о бедственном материальном положении певицы на Земле Обетованной далеки от реальности. Пугачева не бедствует, уверяет он. Ровалс убежден, что слухи о бедственном положении Аллы Борисовны появились намеренно, чтобы бросить тень на певицу в свете сделанных ею заявлений и поступков, пишет «Курьер.Среда».

«Алла столько заработала в свое время, что может кормить всю Россию на протяжении нескольких лет!», - говорит Джордж Ровалс.

Он добавил, что Алла Пугачева заработала столько денег, сколько людям, которые стоят за подобными слухами и инсинуациями, даже и не снилось.

Когда певица еще выступала, она не просто работала, но и думала о будущем семьи. Она накопила немалую сумму и сейчас получает нормальный процент по вкладам.

«Так что все разговоры о ее нищете — полная чушь», — заключил Ровалс.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Такие деньги вам даже и не снились»: Стилист Аллы Пугачевой рассказал о денежных накоплениях Примадонны

Сегодня, 13:24

В Нижнем Тагиле отменили спектакль с участием звезды «Кухни» Дмитрия Назарова из-за его слов об Украине

13-01-2023, 17:29

«63.ru»: Корреспондент из Самары высказался о скандале вокруг Смольянинова

13-01-2023, 16:14

Цыганова призвала Госдуму лишить Ивана Урганта и других артистов-предателей гражданства

13-01-2023, 00:29

Константинов опроверг информацию о пожертвованных Нагиевым на СВО 200 млн рублей

12-01-2023, 21:24

Коллега Урганта Алла Михеева заявила, что случайно попала на украинскую вечеринку в Куршевеле

12-01-2023, 08:39

Певица Слава помирилась с мужем-бизнесменом

11-01-2023, 20:14

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, раскритиковавший СВО, назвал патриотов РФ «ботами»

10-01-2023, 16:09

Артисты выступили в цветах флага Украины: Лариса Удовиченко угодила в скандал

8-01-2023, 16:49

Людмила Путина после развода сохранила хорошие отношения с президентом РФ

6-01-2023, 15:24

Украинцы раскритиковали певицу Таисию Повалий за песню «Червона рута» на «Голубом огоньке»

1-01-2023, 19:49

Замок примадонны Пугачевой начали готовить к ее возможному возвращению в Россию к Новому году

23-12-2022, 12:34

Юрий Батурин перестал общаться с живущими в Украине родителями из-за военной спецоперации

23-12-2022, 12:29

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева случайно показала круглый живот

22-12-2022, 22:29

В новогоднем эфире можно будет увидеть не всех звезд отечественного шоу-бизнеса

18-12-2022, 15:39

Король российской поп-музыки Филипп Киркоров признал певца Сергея Лазарева своим наследником

18-12-2022, 09:54

Павел Прилучный вместе с беременной женой Зепюр Брутян приехал на премьеру фильма

17-12-2022, 23:09

Тяжелобольную раком актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в онкологическую клинику

17-12-2022, 18:09

Директора стилиста Сергея Зверева избили после съемок новогоднего шоу

17-12-2022, 13:34

Звезда «Бригады» Павел Майков едва не стал жертвой алкоголизма

12-12-2022, 11:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth

В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth

14-01-2023, 17:04

0

Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в...

Подробнее
Спикер ВВСУ Игнат: По Киеву ударили баллистические ракеты ВС из России со стороны Белоруссии

Спикер ВВСУ Игнат: По Киеву ударили баллистические ракеты ВС из России со стороны Белоруссии

14-01-2023, 20:34

0

Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что ВС РФ атаковали Киев ракетами, которые летали по...

Подробнее
Онколог Дмитрий Петровский сообщил о спасении жизней военных в зоне СВО ВС из РФ

Онколог Дмитрий Петровский сообщил о спасении жизней военных в зоне СВО ВС из РФ

15-01-2023, 09:44

0

Врач-онколог из Ярославля Дмитрий Петровский рассказал о том, как изменилась его жизнь после того как он попал в зону...

Подробнее
Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

Сегодня, 12:14

0

В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...

Подробнее
Участвующий в СВО ВС из РФ депутат Голиков из Челябинска продлит свой военный контракт

Участвующий в СВО ВС из РФ депутат Голиков из Челябинска продлит свой военный контракт

Вчера, 10:04

0

Продлить контракт и остаться далее служить решил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков. Он заявил в эфире...

Подробнее
В Санкт-Петербурге накануне вечером пожарные потушили возгорание в квартире в Колпинском районе

В Санкт-Петербурге накануне вечером пожарные потушили возгорание в квартире в Колпинском районе

15-01-2023, 09:19

0

В Санкт-Петербурге в Колпинском районе накануне вечером, 14 января, произошел пожар в двухкомнатной квартире. В местном...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков завтра ожидается усиление ветра

В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков завтра ожидается усиление ветра

14-01-2023, 14:59

0

В Санкт-Петербурге на завтра, 15 января, объявлен желтый уровень по шкале опасности, связанной с погодными условиями....

Подробнее
СМИ напомнили о пристальном внимании к Смольному СК РФ после поздравления Беглова

СМИ напомнили о пристальном внимании к Смольному СК РФ после поздравления Беглова

15-01-2023, 15:56

0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Следственный комитет России с 12-летием. При этом действия...

Подробнее
«СП»: РФ прогнозируют экономический рост, но олигархи могут не допустить этого

«СП»: РФ прогнозируют экономический рост, но олигархи могут не допустить этого

Вчера, 10:39

0

Эксперты рассказали о возможном экономическом росте в России. Издание «Свободная пресса» пишет о том, что олигархи...

Подробнее
Журналисты сообщают, что Ламбрехт подала в отставку

Журналисты сообщают, что Ламбрехт подала в отставку

Вчера, 13:04

0

Журналисты издания «DPA» сообщают, что руководитель немецкого оборонного ведомства Ламбрехт подала в отставку с...

Подробнее