«Такие деньги вам даже и не снились»: Стилист Аллы Пугачевой рассказал о денежных накоплениях Примадонны

В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth
Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в...Подробнее
Примадонна советской и российской эстрады вместе с мужем и младшими детьми живет сейчас в Израиле. Звездное семейство уехало из России, поскольку проведение специальной военной операции не приветствует. Более того — осуждает, что четко следует из сделанных ранее заявлений.
Согласно слухам, которые активно распространяются по рунету и столь же живо обсуждаются, материальное положение Аллы Пугачевой после переезда сильно ухудшилось. Некоторые деятели даже предположили, мол, никуда она не денется и вернется на родину — таких денег, как в РФ, она никогда не заработает.
Бывший стилист певицы Джордж Ровалс заявляет, что слухи о бедственном материальном положении певицы на Земле Обетованной далеки от реальности. Пугачева не бедствует, уверяет он. Ровалс убежден, что слухи о бедственном положении Аллы Борисовны появились намеренно, чтобы бросить тень на певицу в свете сделанных ею заявлений и поступков, пишет «Курьер.Среда».
«Алла столько заработала в свое время, что может кормить всю Россию на протяжении нескольких лет!», - говорит Джордж Ровалс.
Он добавил, что Алла Пугачева заработала столько денег, сколько людям, которые стоят за подобными слухами и инсинуациями, даже и не снилось.
Когда певица еще выступала, она не просто работала, но и думала о будущем семьи. Она накопила немалую сумму и сейчас получает нормальный процент по вкладам.
«Так что все разговоры о ее нищете — полная чушь», — заключил Ровалс.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в...Подробнее
Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что ВС РФ атаковали Киев ракетами, которые летали по...Подробнее
Врач-онколог из Ярославля Дмитрий Петровский рассказал о том, как изменилась его жизнь после того как он попал в зону...Подробнее
В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
Продлить контракт и остаться далее служить решил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков. Он заявил в эфире...Подробнее
В Санкт-Петербурге в Колпинском районе накануне вечером, 14 января, произошел пожар в двухкомнатной квартире. В местном...Подробнее
В Санкт-Петербурге на завтра, 15 января, объявлен желтый уровень по шкале опасности, связанной с погодными условиями....Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Следственный комитет России с 12-летием. При этом действия...Подробнее
Эксперты рассказали о возможном экономическом росте в России. Издание «Свободная пресса» пишет о том, что олигархи...Подробнее
Журналисты издания «DPA» сообщают, что руководитель немецкого оборонного ведомства Ламбрехт подала в отставку с...Подробнее
Комментировать