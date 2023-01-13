«Такие деньги вам даже и не снились»: Стилист Аллы Пугачевой рассказал о денежных накоплениях Примадонны

Примадонна советской и российской эстрады вместе с мужем и младшими детьми живет сейчас в Израиле. Звездное семейство уехало из России, поскольку проведение специальной военной операции не приветствует. Более того — осуждает, что четко следует из сделанных ранее заявлений.

Согласно слухам, которые активно распространяются по рунету и столь же живо обсуждаются, материальное положение Аллы Пугачевой после переезда сильно ухудшилось. Некоторые деятели даже предположили, мол, никуда она не денется и вернется на родину — таких денег, как в РФ, она никогда не заработает.

Бывший стилист певицы Джордж Ровалс заявляет, что слухи о бедственном материальном положении певицы на Земле Обетованной далеки от реальности. Пугачева не бедствует, уверяет он. Ровалс убежден, что слухи о бедственном положении Аллы Борисовны появились намеренно, чтобы бросить тень на певицу в свете сделанных ею заявлений и поступков, пишет «Курьер.Среда».

«Алла столько заработала в свое время, что может кормить всю Россию на протяжении нескольких лет!», - говорит Джордж Ровалс.

Он добавил, что Алла Пугачева заработала столько денег, сколько людям, которые стоят за подобными слухами и инсинуациями, даже и не снилось.

Когда певица еще выступала, она не просто работала, но и думала о будущем семьи. Она накопила немалую сумму и сейчас получает нормальный процент по вкладам.

«Так что все разговоры о ее нищете — полная чушь», — заключил Ровалс.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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