В Нижнем Тагиле отменили спектакль с участием звезды «Кухни» Дмитрия Назарова из-за его слов об Украине

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В Нижнем Тагиле отменили комедийный спектакль с участием народного артиста РФ, звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова и его супруги — заслуженной артистки страны Ольги Васильевой. «Корень зла» должны были поставить первого февраля нынешнего года.
Решение об отмене спектакля и расторжении договора несколько дней назад приняло руководство Дворца молодежи на основании распоряжения городской администрации.
В январе, как известно, в патриотических Telegram-каналах поднялась буря возмущения из-за антироссийской позиции выступающего против проведения специальной военной операции в Украине и высмеивающего патриотов звезды «Кухни». Авторы сообщений призывали отменить показ спектакля, в котором задействован Дмитрий Назаров.
Также паблики настаивали на том, чтобы прокуратура и Следком проверили видео, размещенные народным артистом, на предмет дискредитации ВС РФ и распространения дезинформации о проведении специальной военной операции, пишет «Вечерний курьер».
Купленные на «Корень зла» билеты зрители имеют возможность вернуть.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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