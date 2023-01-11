Цыганова призвала Госдуму лишить Ивана Урганта и других артистов-предателей гражданства

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Телеведущий Иван Ургант после многих месяцев отсутствия в эфире стал все чаще появляться на публике и, как прознали СМИ, уже вначале февраля намерен выступать на сцене московского клуба как музыкант Гриша Ургант. Также поговаривают о том, что и «Вечерний Ургант» вновь может вернуться в эфир.
На новости, связанные с деятельностью шоумена, а также других артистов, которые осудили свою страну за СВО, отреагировала певица Вика Цыганова.
Она снова назвала таких знаменитостей предателями. Такие, как Ургант, в понимании Цыгановой, занимаются «моральным разложением граждан» и «вывозом денег из страны».
«Предатели родины не должны здесь находиться, их должны лишать российского гражданства и не пускать в страну», — высказалась Цыганова.
Артистка добавила, что намерена ставить вопрос перед Госдумой о принятии законов относительно звездных предателей.
Также ее не устраивает, что некоторые медийные лица — например, Газманов, Лепс и Бабкина, отмалчиваются и не берутся осуждать тех, кто жестко и открыто критикует «военную спецоперацию».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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