Константинов опроверг информацию о пожертвованных Нагиевым на СВО 200 млн рублей

Вчера, 21:24

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Константинов опроверг информацию о пожертвованных Нагиевым на СВО 200 млн рублей
Фото из открытых источников

Информация о том, что российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пожертвовал на проведение «специальной военной операции» России в Украине крупную сумму (200 миллионов рублей), не подтвердилась. Появилось опровержение данной новости, которая сегодня утром облетела все ленты информационных агентств.

Газета «МК», как сообщалось, написала о передаче Нагиевым 200 миллионов рублей на СВО, ссылаясь на слова главного режиссера Театра кукол Образцова Бориса Константинова. Его сообщение на своей странице опубликовал военный эксперт Яков Кедми.

Когда новость облетела рунет и стала резонансной, на нее отреагировала пресс-служба Театра кукол Образцова.

В специальном релизе для прессы сказано, что Константинов с подобными заявлениями не выступал: «Борис Константинов ничего не сообщал в соцсетях о Дмитрии Нагиеве, он вообще не ведет страниц ни в одной из социальных сетей. Просим опровергнуть неверную информацию».

Эксперт Кедми публикацию о пожертвовании Нагиева вскоре после этого удалил у себя в телеграм-канале.

Дмитрий Нагиев, напомним, избегает делать публичные заявления о своем отношении к СВО. В эфире Первого канала он не появляется уже очень давно — как и те телеведущие, которые открыто выступили против СВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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