Коллега Урганта Алла Михеева заявила, что случайно попала на украинскую вечеринку в Куршевеле

Известную ведущую телевизионного шоу «Вечерний Ургант», коллегу Ивана Урганта, сняли на видео на той самой скандальной украинской вечеринке в Куршевеле. Алла Михеева сразу же поспешила оправдаться о своем присутствии в этом месте. Как теперь утверждает телевизионная ведущая, она оказалась на данном мероприятии совершенно случайно. Подробности об этом событии сообщают репортеры информационного сетевого онлайн портала «Царьград».

Вечеринку на всемирно известном горнолыжном курорте Куршевель по случаю своего дня рождения устроила украинская модель и блогерша Алина Варакута. Это она опубликовала весьма скандальные снимки в Сети интернет. На этих фотографиях большая компания из Украины исполняет танцы с флагом. Молодые люди веселятся под украинский трек с ненормативной лексикой.

На этом видео с вечеринки в Куршевеле присутствовала и ведущая центрального российского телевидения Алла Михеева. Артистка прокомментировала, что конкретно она делала на этом празднестве среди украинских гостей курорта. По словам ведущей, она ежегодно ездит в Куршевель, а на вечеринке оказалась случайно.

«Нас попросили сфотографировать, мы с подругой были обе в розовых костюмах, я не понимаю, в чем вопрос. Думаю, ничего не стоит обсуждать. Всем вам добра», — ответила Алла.

Стоит добавить, что среди гостей были замечены предприниматель Дмитрий Величко (муж Алины), Мисс Украина — 2018 Карина Жосан и ее супруг Сергей Ошеровский, который на Украине в розыске за мошенничество.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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