Артисты выступили в цветах флага Украины: Лариса Удовиченко угодила в скандал

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На протяжении новогодних праздников граждане Северной столицы страны, города Санкт-Петербурга, посмотрели театральную комедию «Игра на вылет». Многочисленные питерские любители театра планировали увидеть в этой антрепризной постановке знаменитую актрису театра и кино Ларису Удовиченко, но, к сожалению, в данном случае известная актриса так и не появилась на сцене. Подробности об этом сообщают репортеры информационного сетевого онлайн портала CT «News».
Удовиченко заменила актриса Татьяна Абрамова. Зрители крайне возмутились таким обманом, поскольку людей в зале даже не предупредили о замене актрисы. Неназванная зрительница рассказала журналистам источника о том, что сама постановка была похожа на провокацию. Дошло до того, что все артисты, будто по команде, надели костюмы цвета украинского флага.
«Получилось весьма неожиданно. Мы все привыкли, что артисты должны быть со своей страной, а после антракта все актёры ни с того, ни с сего, вдруг облачились в сине-желтые костюмы. Половина людей из зала встали и вышли. Вопрос возникает, Удовиченко где и с кем? Пользоваться любовью зрителей подло, это полнейшее неуважение артиста к своей аудитории», — поделилась жительница города на Неве.
Отметим, что Лариса Удовиченко старается держаться в стороне от политики. Она не обсуждает публично происходящее в мире.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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