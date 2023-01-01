Людмила Путина после развода сохранила хорошие отношения с президентом РФ

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Бывшая первая леди России после развода с президентом Владимиром Путиным нашла счастье в личной жизни, но сохранила с бывшим мужем хорошие отношения. Об этом сообщает журнал СтарХит.
Людмила Шкребнева родилась в Калининграде и когда выходила замуж, даже подумать не могла, что ее супруг станет президентом. В браке Людмила Путина и Владимир Путин прожили 30 лет, а затем приняли решение развестись. Для многих это стало неожиданностью.
Судьба свела Людмилу с будущим мужем, который впоследствии стал во главе страны, в театре, куда он пришел с другом. Спустя три года после знакомства пара сыграла свадьбу. В браке у них родились две дочери.
Недавно журналисты обратили внимание на то, что бывшая жена президента в документации значится как Людмила Очеретная. На этом основании был сделан вывод, что бывшая первая леди страны снова вышла замуж. Судя по всему, ее избранником мог стать руководитель Центра развития межличностных коммуникаций Артур Очеретный. Пару вместе уже видели журналисты в аэропорту. Впрочем, бывшая первая леди России не спешит делиться подробностями своей личной жизни с прессой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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