Украинцы раскритиковали певицу Таисию Повалий за песню «Червона рута» на «Голубом огоньке»

Певица, уроженка Киевской области Таисия Повалий, подверглась критике за выступление на российском телевидении. Украинцы не сдерживали гнева, припомнив исполнительнице появление на новогоднем шоу «Голубой огонек». Соответствующая запись транслировалась по телевидению 1-го января.

Повалий исполнила песню «Червона рута». Это разгневало граждан Украины, которые выплеснули негодование в Сети. Комментаторы возмутились тем, что Повалий пела на российской сцене одновременно с нанесением ударов ВС РФ по объектам ее родной страны.

«Это в то время, когда Россия наносила воздушный удар по её родной стране!» — пишут пользователи.

Напомним, что 31 декабря и ночью 1 января сообщалось о продолжении нанесения массированных ударов по украинским военным и энергетическим объектам.

Сама Таисия Повалий давно определилась со своей позицией по поводу российско-украинского конфликта. Артистка полностью поддерживает Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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