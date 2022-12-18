Замок примадонны Пугачевой начали готовить к ее возможному возвращению в Россию к Новому году

Накануне появилась информация о том, что прислуга, которая обслуживает замок Примадонны российской эстрады, народной артистки Советского Союза Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь, приступила к подготовке к ее возможному возвращению в Российскую Федерацию для встречи Нового года.

Друзья, коллеги по творческому цеху и многочисленные поклонники 73-летней исполнительницы музыкальных композиций с нетерпением ожидают ее приезда, который предварительно намечен на 30 декабря. Об этом грандиозном событии представителям средств массовой информации сообщили жители деревни Грязь, где, как известно, и расположен огромный коттедж эстрадной артистки. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной источник «Bimru.ru».

Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что, как утверждают свидетели, к этому жилому особняку уже несколько раз подъезжали машины клининговых служб, а затем специалисты мыли окна в замке.

Площадь загородного дома артистки составляет больше двух тысяч квадратных метров, в нем шесть этажей. На территории также есть гостевой домик для помощников по хозяйству.

Пугачева, обосновавшаяся в Израиле после начала СВО, никаких заявлений о возможном возвращении не делала.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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