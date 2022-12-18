Юрий Батурин перестал общаться с живущими в Украине родителями из-за военной спецоперации

Популярный артист Юрий Батурин уже на протяжении длительного периода проживает и трудится в Российской Федерации. И хотя актер родился на территории Украины, после начала специальной военной операции российских вооруженных сил в этом государстве, он полностью поддержал и одобрил деятельность российской власти и саму СВО. Но вышло так, что как раз по этой причине от Юрия Батурина отвернулись многие родственники.

Родной брат и отец с матерью актера заявили, что они более не хотят с ним общаться и вообще, не желают ничего о нем знать. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной источник CT News.

Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что в разговоре актер акцентировал внимание на том, что родители и брат считают его настоящим предателем. Несмотря на это, актер надеется на скорое воссоединение семьи.

«В настоящий период времени лично я для них всех являюсь врагом. У нас отсутствует всяческое общение, начиная с 24 февраля. С большим трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Саму Украину я очень люблю, ценю, никогда не скажу про нее плохого слова. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут», — сказал Юрий Батурин репортерам издания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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