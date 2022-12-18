Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева случайно показала круглый живот

Изменения в фигуре 34-летней Иланы Юрьевой неожиданно привлекли внимание фанатов. На днях она продемонстрировала в Сети несколько концертных образов, предложив подписчикам оценить их. Но всё обсуждение свелось к разговорам о возможной беременности звезды «Уральских пельменей». Некоторые из поклонников заподозрили, что она находится в ожидании ребёнка.

Юрьева решила сразу ответить на слухи о возможном скором прибавлении в семье, чтобы пресечь их до того, как они разлетятся по СМИ. Она заверила, что не беременна, а появление небольшого животика объяснила особенностями строения тела.

«Даже у самых худых девушек немного есть животик, это наша женская конституция! Надеюсь, ответ исчерпывающий», — объяснила Илана.

Чтобы это заявление выглядело более убедительным, Юрьева нашла фото модели Кендалл Дженнер в похожем наряде и с выпирающим животом. Если уж всемирно известная звезда подиума не комплексует из-за этой особенности фигуры, то и российской артистке незачем волноваться.

У звезды «Уральских пельменей» уже есть один ребенок. В браке с бизнесменом Дмитрием Дылдиным она воспитывает дочь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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