Король российской поп-музыки Филипп Киркоров признал певца Сергея Лазарева своим наследником

Поп-король российской сцены Филипп Киркоров признал своим наследником певца Сергея Лазарева.

Хотя Филиппу Киркорову только полгода назад исполнилось 55, он уже задумывается о том, чтобы передать по наследству свой трон и свою корону. Как заявил сама Филипп Киркоров, он уже сейчас готов передать все свои регалии артисту, который этого действительно заслуживает, пишет Телепрограмма.

Но не исключено, что это лишь риторические размышления, кто в теории его может заменить, если он вдруг уйдет со сцены. И пока Киркоров полагает, что на эту роль вполне подходит певец Сергей Лазарев.

Стоит отметить, что, действительно, 39-летний Сергей Лазарев устраивает грандиозные шоу, которые возможно пока еще в чем-то уступают номерам, которые показывает Киркоров. Впрочем, не стоит ждать, что нынешний поп-король уже готов покинуть сцену.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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