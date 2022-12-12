Король российской поп-музыки Филипп Киркоров признал певца Сергея Лазарева своим наследником

Сегодня, 09:54

0

Image 16+
Король российской поп-музыки Филипп Киркоров признал певца Сергея Лазарева своим наследником
Фото из открытых источников

Поп-король российской сцены Филипп Киркоров признал своим наследником певца Сергея Лазарева.

Хотя Филиппу Киркорову только полгода назад исполнилось 55, он уже задумывается о том, чтобы передать по наследству свой трон и свою корону. Как заявил сама Филипп Киркоров, он уже сейчас готов передать все свои регалии артисту, который этого действительно заслуживает, пишет Телепрограмма.

Но не исключено, что это лишь риторические размышления, кто в теории его может заменить, если он вдруг уйдет со сцены. И пока Киркоров полагает, что на эту роль вполне подходит певец Сергей Лазарев.

Стоит отметить, что, действительно, 39-летний Сергей Лазарев устраивает грандиозные шоу, которые возможно пока еще в чем-то уступают номерам, которые показывает Киркоров. Впрочем, не стоит ждать, что нынешний поп-король уже готов покинуть сцену.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Король российской поп-музыки Филипп Киркоров признал певца Сергея Лазарева своим наследником

Сегодня, 09:54

Павел Прилучный вместе с беременной женой Зепюр Брутян приехал на премьеру фильма

Вчера, 23:09

Тяжелобольную раком актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в онкологическую клинику

Вчера, 18:09

Директора стилиста Сергея Зверева избили после съемок новогоднего шоу

Вчера, 13:34

Звезда «Бригады» Павел Майков едва не стал жертвой алкоголизма

12-12-2022, 11:59

Анна Семенович рассказала о сексуальных домогательствах

9-12-2022, 19:14

Талышинская из «Непары» ответила на обвинения Шоуа в алкоголизме

9-12-2022, 10:59

Асмус обвинила экс-супруга Гарика Харламова в запрете на выезд из общего дома

9-12-2022, 08:39

Андрей Губин назвал постановкой драку певца Григория Лепса с посетителем ресторана

7-12-2022, 20:24

Лазарев назвал себя простым русским мужиком после матерных слов речи на сцене

7-12-2022, 17:29

Блогер Алена Жигалова раскритиковала интервью Ксении Собчак с рэпером Schokk

6-12-2022, 17:29

Журналистка Алена Жигалова рассказала, как российская певица Катя Лель получила письмо от инопланетян

6-12-2022, 15:49

Певица Лайма Вайкуле высказалась о знаменитостях, которые критикуют уехавшую в Израиль Пугачеву

5-12-2022, 09:14

Шоумен Дмитрий Нагиев открестился от внуков: «Не хочу, чтоб меня Кирилл проклял»

4-12-2022, 13:19

Семья российского актёра Михаила Ефремова осталась без денег: «Как же отец их всех подставил!»

4-12-2022, 12:29

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о нежелании внуков общаться с ней

4-12-2022, 11:34

Певец Владимир Левкин рассказал, чем закончился его конфликт с Бари Алибасовым

3-12-2022, 21:19

Лена Миро рассказала, кто займет место Пугачевой на эстраде

2-12-2022, 17:34

Волочкова спровоцировала конфликт с женой бывшего мужа Еленой Николаевой

2-12-2022, 14:59

У музыкального исполнителя Алексея Свика и Ксении Ткачевой родился ребенок

2-12-2022, 13:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным

В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным

16-12-2022, 14:04

0

31-летний мобилизованный Андрей Печенкин из Первоуральска 16 декабря будет похоронен на местном кладбище. Он погиб в...

Подробнее
«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

15-12-2022, 17:34

0

О том, какую помощь могут оказать в Самарской области семьям мобилизованных, погибших на фронте, рассказал портал...

Подробнее
Доброволец Александр с Урала погиб спустя две недели после отправки в зону СВО

Доброволец Александр с Урала погиб спустя две недели после отправки в зону СВО

15-12-2022, 14:14

0

Доброволец Александр Новиков из Урала погиб на фронте спустя две недели после отправки. О его гибели рассказывает...

Подробнее
Климов в Перми заявил о необходимости «всеобщей гражданской мобилизации»

Климов в Перми заявил о необходимости «всеобщей гражданской мобилизации»

16-12-2022, 16:19

0

Сенатор Андрей Климов заявил о том, что сейчас необходима «всеобщая гражданская мобилизация». Об этом сенатор от...

Подробнее
Жены добровольцев из Башкирии пытаются вернуть бойцов из СВО

Жены добровольцев из Башкирии пытаются вернуть бойцов из СВО

16-12-2022, 07:54

0

Добровольцев из Башкирии не отпускают домой, хотя их контракты уже истекли.Об этом рассказали женщины изданию UFA1.RU,...

Подробнее
В новый санкционный список ЕС попал завод по выпуску бронетехники в Башкирии

В новый санкционный список ЕС попал завод по выпуску бронетехники в Башкирии

Вчера, 14:49

0

В новый санкционный список, введенный ЕС, попала в этот раз ишимбайская машиностроительная компания «Витязь». Всего под...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Екатеринбуржец Сергей вернулся из эмиграции, но думает об этом снова

Екатеринбуржец Сергей вернулся из эмиграции, но думает об этом снова

Вчера, 10:54

0

Екатеринбужец Сергей покинул ранее Россию из-за мобилизации, но вернулся вскоре снова домой. Сергей бежал в Казахстан,...

Подробнее
Стешин спрогнозировал дату начала наступления ВС из РФ в Донбассе

Стешин спрогнозировал дату начала наступления ВС из РФ в Донбассе

15-12-2022, 18:24

0

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал о том, что новое наступление на территории Украины в рамках...

Подробнее
Lidovky: удары Украины по целям на территории России приведут к эскалации военного конфликта

Lidovky: удары Украины по целям на территории России приведут к эскалации военного конфликта

15-12-2022, 18:04

0

События, произошедшие на минувшей неделе, показали, что ВСУ располагают дальнобойными беспилотниками, способными...

Подробнее
Банк России считает, что быстрый рост зарплат россиян приведет к инфляции

Банк России считает, что быстрый рост зарплат россиян приведет к инфляции

16-12-2022, 15:44

0

Центробанк 16 декабря опубликовал отчет, в котором указано, что на данный момент возможны проинфляционные эффекты,...

Подробнее