Павел Прилучный вместе с беременной женой Зепюр Брутян приехал на премьеру фильма

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Пока общественность продолжает гадать, беременна ли Зепюр Брутян, актриса появилась на премьере фильма «Мажор в Сочи». Она так и не приподняла завесу тайны.
Звездная чета долгое время отмалчивалась, не желая комментировать слухи. Однако скрыть беременность 26-летней Брутян не получилось. Сначала подписчики и поклонники творчества артистов заметили округлившийся животик девушки, а позже стало известно, что супруги побывали в подмосковном госпитале Лапино на приеме у одного из лучших акушеров-гинекологов.
Сегодня будущая мама впервые вышла в свет после разговоров об интересном положении. Она нарядилась в черный брючный костюм, а пышную шевелюру уложила в афрокосы. Пиджак с широким поясом не дал поклонникам в полной мере разглядеть округлившиеся формы.
Как стало известно, Зепюр уже на четвертом месяце. Павел Прилучный трепетно относится к здоровью избранницы. Он вместе с ней ходит на приемы к врачу, глаз с нее не спускает, хотя беременность протекает легко. Вероятно, поэтому звезда кино продолжает вести активный образ жизни.
Для Зепюр этот ребенок станет первым, а вот Прилучный уже познал радости отцовства. От экс-жены Агаты Муцениеце артист воспитывает сына Тимофея и дочь Мию.
Несколько месяцев назад Зепюр заинтриговала поклонников комментарием. Она поделилась желанием родить мальчика и девочку.
«С таким папой, как Паша, нужно иметь не меньше пяти детей. Хотелось бы сына, похожего на него характером, и дочку. И вообще, дети — это чудесно», — признавалась Брутян.
К слову, дети Прилучного и Муцениеце не против пополнения в семье. Актер говорил, что Тимофей и Мия торопят папу и просят братика или сестренку.
«У меня, кстати, мелкие тоже спрашивают: а что насчет…? Нам кажется, уже пора. Будет, с кем возиться», — делился Павел после свадьбы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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