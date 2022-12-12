Тяжелобольную раком актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в онкологическую клинику

В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным
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Как стало известно СМИ, тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк еще в сентябре нынешнего года транспортировали из элитного поселка Крекшино, где она проживает вместе со своей семьей, в онкологическое отделение частной клиники в центре Москвы. В настоящее время артистка пребывает под круглосуточным профессиональным наблюдением медицинских специалистов.
Страшный диагноз звезды телесериала «Моя прекрасная няня» все россияне узнали в 2019 году. Информацию предоставил источник новостей «Комсомольская правда». Журналисты издания сообщили своим читателям, что у Анастасии Заворотнюк была обнаружена глиобластома — рак головного мозга. Уже четвертый год, как о состоянии актрисы практически ничего нового никто не сообщает.
Совсем недавно репортеры различных изданий узнали ее местонахождение. По имеющейся новой информации, артистка на протяжении четырех месяцев находится в онкологическом отделении московской клиники.
Дочь больной актрисы, модель Анна Заворотнюк, улетела за границу. Известно, что она собирается выходить замуж и постоянно жить вдалеке от России. Супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев регулярно приезжает в больницу к актрисе в любое время дня и ночи. С сентября он уже получил 13 штрафов за парковку в неположенном месте, сообщает издание kp.ru.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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