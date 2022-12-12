Директора стилиста Сергея Зверева избили после съемок новогоднего шоу

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Директор стилиста Сергея Зверева Светлана пострадала в закулисье съемок новогоднего шоу. Девушка отделалась только большими синяками — и то благодаря тому, что вовремя вмешалась охрана.
Инцидент произошел после съемок новогодней программы, в которой принимал участие Сергей Зверев. Отработав на сцене, артист отправился к журналистам записывать новогоднее поздравление для зрителей. В этот момент к Звереву подошел работник другого телеканала с просьбой сфотографироваться с парикмахером. Поскольку он был навеселе, Светлана попыталась запретить всяческие селфи, пообещав, что Сергей обязательно сфотографируется с ним, но сделает это позже.
Однако это не устроило пьяного работника телеканала — он схватил девушку за руку и принялся толкать ее. Охрана оказалась на своем месте. Однако на руке у Светланы зияет огромный синяк.
А Сергей Зверев больше не испытывает желания принять участие в новогоднем огоньке того канала, сотрудник которого устроил пьяный инцидент за кулисами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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