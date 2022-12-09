Звезда «Бригады» Павел Майков едва не стал жертвой алкоголизма

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Поклонники сериала «Бригада», который вышел на экраны 20 лет назад, хорошо запомнили одного из главных героев, бандита по прозвищу «Пчела», роль которого сыграл Павел Майков. Благодаря сериалу про братков 90-х, который стал культовым, Майков обрел всероссийскую популярность. На волне успеха актер, на которого внезапно свалилась слава, заразился звездной болезнью, что привело к алкоголизму и отсутствию постоянных заработков. После выхода «Бригады» Майков долго находился в образе своего кинематографического героя. Павел носил длинный плащ, а волосы укладывал назад, копируя Витю Пчелкина.
Майкову удалось не спиться окончательно и вернуться в кино. Актер участвовал в различных театральных спектаклях, а также он увлекается музыкой. Павел является основателем группы «Магрит», в которой играет на гитаре. После участия в съемках криминального телесериала Майков снялся в более 40 проектах. Самыми известными являются сериалы и фильмы, такие как «Солдаты», «Измены», «Ольга».
Четыре года назад Павел заявил, что «Бригада» является преступлением перед Россией.
«Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл. А я бы никогда не решился после «Бригады», - заявил Павел.
Сейчас Майкову 47 лет. Он женат на актрисе Марии Саффо и воспитывает 19 летнего сына от первого брака.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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