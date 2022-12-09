Звезда «Бригады» Павел Майков едва не стал жертвой алкоголизма

Сегодня, 11:59

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Звезда «Бригады» Павел Майков едва не стал жертвой алкоголизма
Павел Майков

Поклонники сериала «Бригада», который вышел на экраны 20 лет назад, хорошо запомнили одного из главных героев, бандита по прозвищу «Пчела», роль которого сыграл Павел Майков. Благодаря сериалу про братков 90-х, который стал культовым, Майков обрел всероссийскую популярность. На волне успеха актер, на которого внезапно свалилась слава, заразился звездной болезнью, что привело к алкоголизму и отсутствию постоянных заработков. После выхода «Бригады» Майков долго находился в образе своего кинематографического героя. Павел носил длинный плащ, а волосы укладывал назад, копируя Витю Пчелкина.

Майкову удалось не спиться окончательно и вернуться в кино. Актер участвовал в различных театральных спектаклях, а также он увлекается музыкой. Павел является основателем группы «Магрит», в которой играет на гитаре. После участия в съемках криминального телесериала Майков снялся в более 40 проектах. Самыми известными являются сериалы и фильмы, такие как «Солдаты», «Измены», «Ольга». 

Четыре года назад Павел заявил, что «Бригада» является преступлением перед Россией. 

«Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл. А я бы никогда не решился после «Бригады», - заявил Павел.

Сейчас Майкову 47 лет. Он женат на актрисе Марии Саффо и воспитывает 19 летнего сына от первого брака.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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