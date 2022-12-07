Анна Семенович рассказала о сексуальных домогательствах

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Анна Семенович в интервью откровенно призналась, что не занималась сексом с тем, кто ей не нравится. Певица обратила внимание на то, что сейчас многие звезды рассказывают о домогательствах и насилии. Они поднимают на поверхность истории двадцатилетней давности.
«В Америке все судят бедных мужиков, дают сроки за то, что он когда-то домогался известной актрисы. Извини, милая, но, если ты ему дала сама, он же тебя не насиловал за эту роль — значит, ты получила бартер», — высказалась на тему сексуального преследования Семенович.
Отвечая на вопрос, домогались ли ее режиссеры или продюсеры, Анна заявила, что она никогда не сталкивалась с подобным отношением. По словам певицы, ей никогда не поступали непристойные предложения и никто к ней не приставал.
«Может я не так симпатична, как те девушки, которых домогаются… У меня такого никогда не было. Или те девушки врут, вы об этом не думали? Сейчас такая мода пошла», — сказала Семенович.
Анна также отметила, что многие люди видят в шоу-бизнесе какую-то грязь. Певица не исключает, что такие истории с кем-то случались, но лично она и ее подруги никогда не пели в бане и ни одна девушка не занималась сексом после концерта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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